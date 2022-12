Gobierno dice que mantendrá política de erradicación de trabajo infantil

El Gobierno Nacional no entrará a polemizar el fallo del Consejo de Estado según el cual se permite el trabajo infantil en el espacio público bogotano. (Lea también: Más de 2 mil menores trabajan en el departamento de Caldas, reveló censo )



La directora del ICBF, Cristina Plazas, aseguró que es una cuestión de interpretación y que se mantendrá en su política de erradicación de la explotación laboral de los menores.



“Es una interpretación errónea la que se hizo porque seguimos con la misma legislación, la misma reglamentación. En Colombia, el trabajo infantil la prohibición no es absoluta y por eso los menores de 15 años tienen que pedir autorización al Minsiterio de Trabajo y esa autorización es muy rigurosa”. (Lea también: Avanzan operativos contra la delincuencia y el trabajo infantil en Corabastos )



El Gobierno aclaró que la sentencia que profirió el Consejo de Estado la semana pasada no da vía libre para que los niños trabajen y que los adultos que exploten laboralmente a los menores de edad serán fuertemente sancionados.