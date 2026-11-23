El Gobierno nacional no podrá ejecutar el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, sin garantizar primero las condiciones necesarias para que los excombatientes puedan reincorporarse a la vida civil. Así lo determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa al resolver una acción de tutela presentada por antiguos integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

La decisión judicial se produjo ante los riesgos que enfrentaban las 99 personas concentradas en este espacio, luego de que el Gobierno anunciara el cierre anticipado de la zona y en medio de la polémica que se generó en torno a esta medida. Aunque el tribunal reconoció que el presidente de la República tiene la facultad constitucional de terminar estos espacios y dar por finalizados los diálogos de paz, concluyó que la medida se ejecutó de manera prematura, sin asegurar una transición efectiva para los desmovilizados.

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En el fallo, la autoridad judicial identificó barreras institucionales que todavía afectan el proceso de reincorporación, entre ellas, dificultades para acceder a documentos de identidad, servicios bancarios, atención en salud, garantías de seguridad y recursos económicos para iniciar una nueva vida fuera de la zona.

La decisión establece que la salida de los excombatientes debe estar condicionada a la solución de sus necesidades individuales. Para ello, ordenó a la Presidencia de la República y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz coordinar con las entidades competentes una matriz de seguimiento para cada beneficiario.



Entre las garantías que deben cumplirse están la entrega de documentos de identidad, la habilitación de cuentas bancarias y el desembolso de los recursos económicos destinados a la reincorporación.

También se deben completar los registros y las caracterizaciones individuales ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como definir las rutas de seguridad y protección para cada persona, incluidos los desplazamientos hacia sus lugares de destino.

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En materia de salud, las autoridades deben garantizar la atención médica durante la permanencia en la zona y la continuidad de los tratamientos después de la salida. A esto se suma la obligación de aclarar la situación jurídica de cada excombatiente y garantizar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

La matriz individual deberá identificar las necesidades pendientes, las entidades responsables, las acciones por cumplir y las fechas previstas para resolver cada situación.

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El fallo también tuvo en cuenta la expedición de la Resolución 216 de 2026, mediante la cual el Gobierno modificó el cronograma operativo de salida de los excombatientes.

De acuerdo con lo establecido en la decisión judicial, el plazo se ajusta al 25 de diciembre de 2026, correspondiente al periodo de diez meses contemplado inicialmente para el funcionamiento de la zona.

Sin embargo, si para esa fecha todavía existen garantías institucionales pendientes, el Gobierno podrá establecer un nuevo plazo, siempre que informe formalmente al juez de primera instancia.