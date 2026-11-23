En la tarde de este lunes, 23 de noviembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Gabriel Cárdenas, un estudiante de 17 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de noviembre.

El hallazgo se produjo en el Salto del Tequendama, después de cuatro días de búsqueda en los que sus familiares habían pedido ayuda para dar con su paradero.



El último video de Gabriel Cárdenas cerca al Salto del Tequendama

En medio de las informaciones sobre el caso, se conoció una grabación de una cámara de seguridad ubicada cerca de la carretera del Salto del Tequendama. En las imágenes, aparentemente, se observa a Gabriel Cárdenas caminando por ese sector el pasado 19 de noviembre. Además, se observa con la hora 12:20 de la tarde.

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Según lo que se aprecia en el registro, el joven habría avanzado por la zona y posteriormente regresado por el sector de la berma, donde se encontraban algunos trabajadores de la malla vial.

Este video se suma a los elementos conocidos durante la búsqueda del estudiante, cuya desaparición había generado preocupación entre sus familiares y allegados.



Joven estudiante Gabriel Cárdenas. X: captura de video

Cárdenas estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y había sido visto por última vez luego de solicitar un servicio de motocicleta para dirigirse a la institución educativa. De acuerdo con la información conocida, el joven habría llegado a la universidad y posteriormente se habría desplazado fuera de Bogotá, con destino al Salto del Tequendama.

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Los Bomberos de Cundinamarca confirmaron el hallazgo y adelantaron las labores de recuperación del cuerpo. Por su parte, las autoridades informaron que el estudiante tenía consigo sus documentos de identidad, lo que permitió establecer su identidad.

"En la tarde de hoy, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, junto a Bomberos Voluntarios del municipio y personal de San Antonio, recuperó el cuerpo de un joven de aprox. 17 años a 100 metros de profundidad en el Salto del Tequendama", informó el capitán Álvaro Farfán.

🚨 En la tarde de hoy, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, junto a Bomberos Voluntarios del municipio y personal de San Antonio, recuperó el cuerpo de un joven de aprox. 17 años a 100 m de profundidad en el Salto del Tequendama. El CTI avanza en su identificación. pic.twitter.com/MJVu67d5tS — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) November 23, 2026