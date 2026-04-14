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Gobierno Petro deja en pausa diálogos con el ELN y traslada su futuro al próximo presidente

Tras cuatro años desde la instalación de la mesa en Caracas, el Gobierno reconoce que no logró reactivar las negociaciones y ahora apuesta por dejar abierto el proceso para la siguiente administración.

ELN y Petro.jpg
Petro critica al ELN //
Fotos: AFP.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Blu Radio conoció en exclusiva que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no logró reactivar la mesa de diálogos con el ELN, instalada en 2022 en Caracas, y ya trabaja en dejar en manos del próximo mandatario la continuidad, o no, de este proceso de paz.

La confirmación la hizo la jefa negociadora del Gobierno con este grupo armado ilegal, Vera Grabe, quien aseguró que, a la fecha, la mesa de conversaciones permanece suspendida, pese a los intentos realizados durante el último año para retomar formalmente las negociaciones.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

“Los diálogos con el ELN están suspendidos. Sin embargo, llevamos todo el año intentando, buscando reactivar y manteniendo contactos a través de los canales permitidos”, explicó, al señalar que el Ejecutivo ha optado por mantener abiertos los canales de comunicación, aunque sin avances concretos.

En ese sentido, Grabe indicó que el enfoque actual del Gobierno está orientado a dejar las bases del proceso para la siguiente administración. Esto incluye labores de sistematización de la experiencia acumulada en la mesa, con el objetivo de recoger lecciones aprendidas y facilitar una eventual reanudación de los diálogos en el futuro.

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: Presidencia

“Lo que buscamos es intentar dejar el diálogo abierto, ya pensando en el próximo gobierno, haciendo procesos de sistematización, recoger la experiencia, básicamente”, agregó.

La suspensión de la mesa se mantiene desde el 17 de enero de 2025, en medio de una escalada de violencia atribuida al ELN en el Catatumbo, lo que frenó una de las principales mesas de la política de “paz total” del gobierno Petro.

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