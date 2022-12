Gobierno publicó proyecto de decreto para regular bicitaxis

El Ministerio de Transporte público un proyecto de resolución que pretende regular el bicitaxismo, como una alternativa de transporte en las zonas donde no transite el servicio público en las diferentes ciudades del país.



Entre la regulaciones que contempla la nueva normativa que quiere expedir el Gobierno está la potestad que tendrá están cada administración sea distrital o municipal para la implementación de este tipo de vehículos, sin que tampoco afecte la competencia del servicio de transporte público actual.



"La circulación deberá limitarse únicamente a vías de bajo tráfico vehicular (secundarias, terciarias, rurales) que no genere conflicto con otras modalidades de transporte y restringiendo su paso por las vías nacionales", señala el texto.



Además, determina que los vehículos a regular son aquellos tricimóviles que no tienen motor, con un peso y una velocidad específica.



"Un tricimóvil es un vehículo que no pesa más de 270 kilos y no desarrolla velocidades superiores a 25 kilómetros, son lo de pedaleo y pedaleo asistido que no tenga potencia superior a 500 vatios", precisó el Gobierno.



El texto, que está sujeto a comentarios las próximas dos semanas, quiere regular esta modalidad tal y como fue solicitada en el Plan de Desarrollo del año antepasado.