Gobierno reporta seis capturados por vandalismo durante manifestaciones de este miércoles en el paìs

El Gobierno reportó seis personas capturadas y seis intervenciones de la Policía antidisturbios durante las manifestaciones convocadas por la oposición este miércoles 14 de octubre en Colombia.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance desde el Puesto de Mando Unificado y la sala de crisis de la Casa de Nariño, donde señaló que el 98 % de las movilizaciones se desarrollaron de manera pacìfica y que el punto de mayor afluencia reunió a 62.000 personas.

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Según el balance, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antigua Esmad, intervino en seis puntos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín.

Las seis capturas se distribuyeron en tres casos en Montería, uno en Pasto y dos en Ibagué. De acuerdo con el Presidente, los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia mientras cometían actos vandálicos, entre ellos grafitis y ataques contra estaciones y un bus de TransMilenio.



Disturbios durante marchas en Medellín. @ManuelVillaMe

Daños en TransMilenio y usuarios afectados

En Bogotá, el balance de daños físicos de TransMilenio, con corte a las 5:00 p. m., registró dos buses troncales vandalizados, tres estaciones afectadas (Bicentenario, Perdomo y San Diego) y dos paraderos zonales dañados en la calle 45, entre carreras 13 y 14.

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El reporte también contabilizó 421.593 usuarios afectados por las alteraciones del servicio. Esta cifra corresponde al balance del sistema de transporte con corte a esa hora.

Durante la noche también se registraron disturbios en inmediaciones del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, en el centro de Bogotá, donde integrantes de la UNDMO intervinieron ante los enfrentamientos con manifestantes.

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En otras ciudades también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía antidisturbios. En Ibagué, la UNDMO intervino en el parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, donde utilizó gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para dispersar a los participantes. En Medellín y Popayán también se reportaron choques durante las movilizaciones, que hicieron necesaria la intervención de las autoridades.

Al cerrar el balance, De la Espriella reiteró que el Gobierno garantizará las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que actuará contra quienes cometan actos violentos.