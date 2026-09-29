Gobierno revoca decreto que reglamentaba los mercados de carbono y anuncia nueva propuesta

El Gobierno Nacional anunció la revocatoria del Decreto 973 de 2026, una norma que había establecido las reglas para el funcionamiento y fortalecimiento de los mercados de carbono en Colombia. La decisión fue anunciada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante la Climate Week Medellín 2026, quien explicó que la medida responde a razones jurídicas y a la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales operará este mercado.

Pero, ¿en qué consistía el Decreto 973?

La norma, expedida el pasado 4 de agosto, creó un marco para organizar los mercados de carbono y los instrumentos relacionados con el precio de las emisiones. Su objetivo era establecer reglas sobre cómo se generan, verifican, registran y comercializan los resultados de reducción o captura de gases de efecto invernadero.

En términos sencillos, estos mercados permiten que proyectos que reduzcan o capturen emisiones, por ejemplo mediante conservación de bosques o determinadas actividades productivas, generen certificados que pueden ser adquiridos por otros actores para cumplir compromisos climáticos.



El decreto también creó un Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado de Carbono e Instrumentos de Precio al Carbono, que contemplaba procesos de seguimiento, verificación y control, además de reglas de transparencia para conocer información sobre los proyectos y sus resultados.

La norma contemplaba además dos grandes tipos de mercados: uno de cumplimiento, relacionado con obligaciones como el impuesto nacional al carbono y otros mecanismos establecidos por el Estado, y otro voluntario, en el que participan actores que adquieren certificados sin que exista directamente una obligación regulatoria que los obligue a hacerlo.

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El decreto también distribuía responsabilidades entre entidades como los ministerios de Ambiente, Interior, Comercio y Hacienda, además de la Superintendencia de Industria y Comercio, en temas como regulación, consulta previa, calidad, instrumentos financieros y vigilancia.

Ahora, el ministro Fabio Arjona anunció que esta reglamentación será revocada y que el Gobierno buscará reconstruir el mercado de carbono bajo nuevas condiciones, con énfasis en seguridad jurídica y en generar condiciones para atraer inversión hacia la conservación y los servicios ecosistémicos.

Además, el Gobierno propondrá dentro del Plan Nacional de Desarrollo recuperar el 100 % de la no causación del impuesto al carbono, con la intención de fortalecer la demanda de certificados y darle mayor valor económico al carbono. “Queremos recuperar realmente el mercado de carbono como un instrumento”, afirmó el ministro.