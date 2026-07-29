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Gobierno saliente radica ley de competencias; no fue estudiada en la legislatura pasada

Este proyecto tiene el objetivo de que los municipios y departamentos puedan adelantar iniciativas y proyectos que antes eran administrados por la Nación

Gustavo Petr
Gustavo Petro //
Foto: Presidencia - Andrea Fuentes
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

El gobierno saliente radicó en el Congreso la ley de competencias, una iniciativa que busca redefinir los recursos y las competencias entre las alcaldías, las gobernaciones y la Nación. En otras palabras, el proyecto pretende avanzar hacia la descentralización y otorgarles a los entes territoriales facultades que antes estaban a cargo del Gobierno nacional.

"Es una de las reformas al Estado más importantes de la historia legislativa reciente: la ley de competencias y descentralización. Es un compromiso con las regiones de Colombia para que los recursos lleguen para el saneamiento, la educación y la salud. Radicamos este proyecto de ley con todo el compromiso con las regiones", señaló la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho.

Este proyecto ya había sido presentado a finales de 2025, pero no fue debatido en la legislatura anterior. La radicación estuvo a cargo de los ministerios de Hacienda y del Interior.

El proyecto de ley que llega al Congreso indica que el Gobierno puede decirle a una alcaldía o gobernación que está lista para asumir ciertas tareas. Solo cuando reciba esas nuevas funciones, también recibirá los recursos para cumplirlas.

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