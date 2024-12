Gobierno trata de revivir programa Renta Joven “buscando la financiación”

Aunque el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, había asegurado que "Colombia Sin Hambre” y "Renta Joven" desaparecerían el próximo año , el mismo funcionario, a través de sus redes sociales, afirmó que al menos el programa que brinda acceso a educación superior a los jóvenes “no está muerto”.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro había prometido que los recortes al presupuesto de 2025 no afectarían a los colombianos con menos recursos, el tijeretazo a los subsidios demostró lo contrario. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, salió a anunciar la desaparición de algunos incentivos:

“Si no estamos pagando hoy Colombia Sin Hambre, no es porque Gustavo Bolívar se haya robado la plata (…). Sencillamente no la tengo, dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda. Esa plata no se giró. Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia Sin Hambre. Desaparece (…). Ustedes tienen que concientizarse de que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar.

Sin embargo, ante las críticas, que incluso llegaron desde exfuncionarios del Gobierno como la exconsejera para la Juventud Gabriela Posso Restrepo, quien escribió a través de su cuenta de X que era un grave error eliminar el subsidio de Renta Joven y aseguró que, aunque entiende las dificultades presupuestales, esa no puede ser la solución, Bolívar respondió que el programa todavía no está muerto:

“A pesar de que está desfinanciado, el presupuesto acá se está jugando el coco entre todos los miembros de las comisiones económicas y algunos ministros para ver cómo buscamos recursos de partidas menos importantes para trasladarlas. No pierdo la esperanza de que, de hoy a mañana, podamos tener una buena noticia para ustedes. El programa Renta Joven no está muerto, estamos buscando la financiación”.

RENTA JOVEN

Encontraremos la solución



Cinismo:

Se oponen al financiamiento del presupuesto en el Congreso y ahora salen a hacer política con los recortes que con dolor tenemos que hacer para que no se caiga la economía.

Son buitres y, como diría Maduro, buitras de la política.… pic.twitter.com/8oXdH1UcSG — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 29, 2024

El presidente Gustavo Petro informó que ha estado reunido desde el miércoles de la semana pasada con el ministro de Hacienda y un equipo técnico para evaluar los recortes y, según él, afrontar que el Congreso no haya aprobado la Ley de Financiamiento.

Publicidad

Además, aseguró que, antes del martes 31 de diciembre, va a firmar el decreto de liquidación en el que se establecerán las partidas de funcionamiento e inversión que se recortarán para el siguiente año. Hoy, en Cartagena, se adelantará un consejo de ministros para continuar con estas discusiones.