Tenemos que hacer recortes: Gustavo Bolívar confirma ‘tijerazo’ en subsidios del Gobierno en 2025

Desde el convento de La Popa, lugar donde llevó a cabo la rendición de cuentas como director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar confirmó que el presupuesto de esta entidad pasará de 9 billones de pesos en 2024 a 5,7 billones en 2025, lo que, por supuesto, trae consigo recortes y afectaciones en los programas sociales del Gobierno.

Bolívar explicó que este “tijerazo” es por cuenta del recorte al Presupuesto General de la Nación.

“Si va a haber afectación, yo tengo que ser sincero con la gente. El presupuesto nuestro, que era 10,7 billones, bajó a 9 este año, y va a ser de 5,3 el año entrante (…) entonces, obviamente, tenemos que hacer unos recortes. Estamos estudiando en qué sectores. El Presidente nos ha pedido que, por ningún motivo, sea en Renta Ciudadana, en lo que corresponde a madres cabeza de hogar y adultos mayores. Esos dos sectores no se van a tocar, pero en los demás sí tenemos que hacer recortes”, detalló.

El director de Prosperidad Social también señaló que programas como Renta Joven, Jóvenes en Paz e incluso la devolución del IVA serían algunos de los impactados con estos recortes.

“Vamos a ver si dentro de las proposiciones que se presenten en el trámite de la Reforma Tributaria podemos incluir una para que desaparezca el punto del IVA que se incluyó dentro de la reforma de 2019, la Ley de Financiamiento, donde dice que hay que retornar un punto del IVA a las personas más pobres. Todos esos temas se están tocando, no los hemos definido. No podría decir que se tocan o no, pero es lo que estamos estudiando. Sin embargo, definitivamente, con el poco presupuesto que nos dieron, toca”, dijo en declaración a los medios de comunicación.

Durante su paso por Cartagena, Bolívar también se refirió a lo que en repetidas ocasiones ha planteado el presidente Gustavo Petro sobre utilizar la Constitución para sacar adelante las reformas del Gobierno; y aseguró que técnicamente no hay tiempo para una constituyente.

Publicidad

“Técnicamente no hay el tiempo para hacerlo, porque una constituyente nosotros no la haríamos de manera inconstitucional. Una constituyente tiene que pasar por un proyecto que se apruebe en el Congreso o por recoger firmas, digamos, si se quiere, por iniciativa popular. Pero solo la recolección de las firmas podría tardarnos unos meses. Luego habría que presentarla al Congreso, después llamar a elecciones… Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo”, sostuvo.

Sin embargo, también dejó claro que entiende el espíritu de lo que dice el presidente Petro.

Publicidad

“Se necesita hacer unas reformas de fondo en este país que no las va a hacer el Congreso, porque ya lo hemos visto. Se han presentado todo tipo de reformas, por ejemplo, para que la naturaleza de elección del Procurador y del Contralor salga del Congreso, porque eso lo que facilita es la impunidad en este país, pero no se logra (…) Hay reformas que el mismo Congreso no se va a auto-regenerar ni auto-reformar, y que se tendrían que hacer a través de una constituyente, pero, a mi modo de ver, no dan los tiempos para hacerlo”.

¿Será Gustavo Bolívar candidato presidencial en 2026?

Sobre una posible aspiración presidencial en 2026, Gustavo Bolívar afirmó que no lo descarta, pero que si el presidente Petro le pide quedarse en el Gobierno, continuará a su lado.

Publicidad

“He estado marcando en las encuestas como la persona que más favorabilidad tiene dentro de la izquierda, dentro del progresismo, pero eso ya vendrá con el tiempo (…) Yo tengo que consultar con el presidente de la República si me necesita más en el Gobierno o si me voy a la campaña. Si él me dice que lo acompañe estos dos años que faltan, yo lo haría con gusto, porque no podemos salir corriendo a aspirar y dejar al Gobierno votado”, aseguró.