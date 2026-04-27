Golpe a la minería ilegal en el Amazonas: Ejército destruyó dragas y maquinaria de las disidencias

La primera intervención, según las autoridades, se realizó en zona rural de Puerto Santander, en inmediaciones de Isla Clemencia, sobre un afluente del río Caquetá. Allí, unidades del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 21, adscrito a la Vigésima Sexta Brigada de Selva, desarrollaron un asalto aéreo que permitió ubicar infraestructura minera utilizada, presuntamente, por la comisión de finanzas de la estructura Jhonier Arenas del Bloque Manuel Marulanda Vélez, perteneciente a las disidencias de Iván Mordisco.

Durante la operación fueron destruidas ocho dragas tipo caperuza y 13 unidades de producción minera empleadas para la extracción ilegal de oro. Además, las tropas incautaron mercurio, oro, teléfonos celulares, un pasaporte y una carabina neumática.

Golpe a la minería en el Amazonas Suministrado

Según las autoridades, este resultado representa una afectación superior a los 4.997 millones de pesos en maquinaria y equipos inutilizados. Asimismo, se estima que esta estructura obtenía cerca de 23.979 gramos de oro mensuales, equivalentes a más de 13.377 millones de pesos destinados al sostenimiento de actividades criminales.

En una segunda operación, adelantada sobre el río Cotuhé, en jurisdicción de Tarapacá, tropas del Batallón de Infantería N.° 50, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, localizaron 14 unidades de producción minera utilizadas para explotación aluvial.



Golpe certero a la minería en el Amazonas Suministrado

Durante la intervención fueron destruidas nueve dragas, motores, plantas eléctricas, motobombas, combustible y otros elementos utilizados para la actividad ilegal. Además, se incautaron 28 gramos de oro, un motor fuera de borda, una planta eléctrica y armamento.

Las autoridades atribuyen esta infraestructura a integrantes del grupo armado organizado residual conocido como “Comandos de Frontera – Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, que delinque en esta zona del país.

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El impacto económico de esta operación fue calculado en más de 5.754 millones de pesos, mientras que la producción ilegal mensual de oro alcanzaría los 27.000 gramos, con un valor comercial cercano a 15.050 millones de pesos.