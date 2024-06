"Gracias por arruinar mi vida, mayor": cabo del Ejército se quitó la vida por acoso de superior

En la mañana del pasado 19 de junio fue hallado sin vida el cabo tercero Francisco José Pardo Olivero en las instalaciones del casino de suboficiales del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, con sede en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Al parecer, el joven cabo se quitó la vida debido al hostigamiento del que estaba siendo víctima por parte de un mayor, quien era su oficial superior.

"En la formación, el oficial me dijo '¿Qué pasa que no pide la baja, qué espera sí me dio la palabra?' y eso es una de las situaciones que vivo enfrentando a diario, así como el odio que le tiene a las personas de la región Caribe ya que él no comprende la inclusión cultural. De igual forma, él inició una campaña para desprestigiarme abriéndome tres investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar con mi carrera militar en el periodo de prueba", fueron algunas de las palabras escritas por el cabo, quien denunciaba ser víctima de hostigamiento y persecución por parte de un mayor del Ejército.

Respecto a la carta, el Ejército indicó que una vez fue recibida a través de los canales oficiales de gestión documental de la institución, se dio traslado ante la autoridad competente, la cual dio inicio al trámite conciliatorio por acoso laboral tal y como lo ordena la Ley.

"Igualmente, se recomendó adoptar las acciones preventivas, correctivas y disciplinarias que estimaran convenientes; reiterándole al suboficial la disposición para escucharlo y atender personalmente sus requerimientos, en aras de mantener el buen ambiente laboral y la disciplina de la Unidad", añadió el Ejército.

Aunque la decisión final del cabo fue, al parecer, quitarse la vida con su fusil de dotación, el Ejército indicó que la audiencia del Comité de Convivencia Laboral fue fallida por falta de ánimo conciliatorio del mismo, razón por la cual las diligencias se remitieron a la Procuraduría por competencia.

"La Unidad militar superior de la cual era orgánico el suboficial dio inicio inmediatamente a una investigación disciplinaria, paralela a la actuación judicial que cursa ante la justicia ordinaria, con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los mismos", agregó la institución.

Esto dice la carta: