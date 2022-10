Grupo de colegios privados pide ayuda al Gobierno ante crisis por pandemia

Cerca de 250 colegios enviaron una carta al presidente Iván Duque para que, en los decretos que se han expedido por causa del coronavirus, los tenga presente, ya que hay varias instituciones que no tienen cómo pagar sus nóminas y arriendos en medio de la crisis por el COVID-19.

La carta fue enviada por la Asociación Colombiana de Educadores de Hoy y Siempre al presidente Iván Duque, en la que expresaron la preocupación que tienen en el pago de nóminas a más de 2.000 docentes y proveedores, ya que no cuentan con recursos tras la suspensión de clases a niños entre los 0 y 5 años, incluso, han pensado en cierre de instituciones.

“Hacemos un llamado para que nos escuchen y nos tengan presentes en todos recursos de los cuales ustedes han hablado en la educación pública, no han hablado de la educación privada. Hacemos un llamado para que nos tengan en cuenta en todos esos servicios que ustedes están hablando”, dijo Gina Pedraza, representante de los colegios.

Según Pedraza, son cerca de 3.000 empleos los que se pueden perder porque en los actuales decretos emitidos por cuenta de la emergencia no se ha tenido presente a los colegios privados, quienes no están recibiendo recursos por cuenta de pensiones, ya que los niños no asisten a los colegios a clases.

