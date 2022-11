Guardiola pide al Barcelona no usar sus amistades para hacerle daño

club azulgrana que padece cáncer, para hacerle daño.

Guardiola desmintió haber dicho que Tito Vilanova no era capaz de poner a jugar bien a Neymar y a Messi, rumor que al parecer llegó por Odilio Rodrigues, vicepresidente del Santos de Brasil.

El diario español Marca publicó que Guardiola dijo: "me fui a 6.000 kilómetros de distancia y pedí a la directiva del Barça que me dejaran tranquilo y no lo han conseguido. No han cumplido su palabra". "Este año ha habido demasiadas cosas en que se han pasado de la raya. Utilizar la enfermedad de Tito Vilanova para hacerme daño es algo que no olvidaré nunca".