Guerrilleros que serán escoltas no pueden estar investigados por delitos graves: UNP

Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, señaló que se han destinado 1.200 cupos para poder vincular a exguerrilleros a la nueva subdirección de protección especial.



Mora explicó que los exguerrilleros que apliquen a estos nuevos cargos deberán cumplir con rigorosos exámenes y con un proceso de selección que determine que son aptos para brindar el servicio de escolta.



“No es que todos los guerrilleros vayan a llegar a ser escoltas, no pueden haber sido participes en delitos de lesa humanidad, no pueden haber sido condenados penalmente, deben entregar previamente las armas y deben ser amnistiados”, dijo Mora.



“Una vez se cumplan esos puntos se les realizarán exámenes psicológicos, polígrafos, pruebas psicotécnicas y ahí entrarán a un curso de entrenamiento de dos meses para poder entrar a este cuerpo especial”, agregó.



Sobre los salarios que recibirían estos exguerrilleros, Mora indicó que hay escoltas contratados por empresas privadas que tienen un salario de $2.400.000, por lo que aseguró que el sueldo de $1.800.000 que les será asignado está en el rango indicado para la función pública.



“Hay que tener en cuenta que en el momento hay 3.400 escoltas, de esos 3.000 lo hacen desde las empresas privadas, ellos se ganan mensualmente $2.400.000 incluidos horas extras y bonificaciones. Los nuevos escoltas tendrán un salario de $1.800.000 de acuerdo al rango establecido para la función pública”, indicó Mora.



Ante las quejas de algunos sectores sobre la vinculación de exguerrilleros de las Farc a esquemas de seguridad, aseguró que eso obedece a condiciones de seguridad y confianza expresadas por los propios miembros de esa organización.



“Dentro del desarrollo de los acuerdos quedó establecida la creación de un programa especial de protección para aquellos miembros de las Farc que se reintegren a la vida civil, solo los que su nivel de riesgo así lo necesiten, hay poblaciones que son tan sensibles que requieren personas de confianza y que tenga ciertas afinidades”, concluyó el director de la Unidad Nacional de Protección.



