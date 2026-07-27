Gustavo Bolívar califica de "grotescas" las conductas de Juliana Guerrero

El exsenador Gustavo Bolívar rechazó de manera categórica las recientes actuaciones e investigaciones por presunta corrupción que rodean a la funcionaria Juliana Guerrero y a su entorno cercano.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el dirigente del Pacto Histórico desmarcó a la colectividad de la cuestionada funcionaria y criticó el uso de la cercanía con el poder para fines personales.

"Nosotros no sabemos si llegan a través de otras personas a la ala cercana del presidente y de algunos ministros. Tienen que llegar, pero no en estas circunstancias y con estas prácticas tan grotescas", afirmó Bolívar.

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social enfatizó que existen pruebas que comprometen a la funcionaria y exigió que se asuman las consecuencias correspondientes.



"Debe ser grotesco lo que han hecho, porque también ya hay pruebas. Están aprovechándose de la cercanía con el poder para ganar plata, para hacer plata ilícita", sostuvo Bolívar.

Agresiones en la Florida e incidentes en el estadio

Durante el espacio radial, Bolívar reveló que interpondrá acciones legales tras haber sido víctima de hostigamientos y ataques verbales por parte de colombianos en Estados Unidos luego de las elecciones.

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El excongresista relató que los episodios de agresividad traspasaron las redes sociales y terminaron afectando a los integrantes de su círculo familiar directo en eventos públicos.

"Van dos veces en el estadio a mis hijos, que nunca se han metido en política. Les gritaban a pleno estadio, ladrones, ladrones", explicó Bolívar.

Asimismo, indicó que el tono agresivo empleado por diversos sectores de la dirigencia política está escalando a situaciones de riesgo real para los ciudadanos.

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"Si el líder llega con un discurso agresivo de destripación, pues sus adeptos actúan de manera coherente. Nos toca ir con las denuncias porque el delito de odio es muy delicado en Estados Unidos", concluyó Bolívar.

Escuche la entrevista aquí: