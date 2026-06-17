Gustavo Bolívar: “Hay gente que dice que no se dejará destripar y dice que se va armar”

En diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Bolívar, exfuncionario y actual figura clave en la campaña de Iván Cepeda, lanzó una advertencia sobre el futuro de Colombia ante el posible ascenso de la extrema derecha al poder. Bolívar justificó el uso de un lenguaje preventivo ante lo que considera una amenaza directa contra los sectores de izquierda por parte del candidato Abelardo De La Espriella.

La reacción ante el discurso de "aniquilación"

El núcleo de la controversia surge de un video donde, según Bolívar, De La Espriella afirma que los petristas son "enemigos de la República" y que deben ser vencidos "de todas las formas y desde todos los frentes".

Para Bolívar, este tipo de retórica no es una simple metáfora electoral, sino un peligro latente que recuerda capítulos oscuros de la historia nacional.

“Cuando a nosotros en la izquierda nos dicen vencernos de todas las formas, nosotros ya sabemos qué quiere decir vencernos de todas las formas. Ya ha habido un antecedente en este país muy violento. Los falsos positivos, la aniquilación de todo un partido como la UP de 5733 muertos”, señaló Bolívar, subrayando que su postura es una respuesta a este lenguaje agresivo.



Guerra civil e insurgencia ciudadana

La declaración más fuerte de Bolívar se refiere a la disposición de la ciudadanía en las regiones que ha visitado. Según el líder político, el sentimiento de autodefensa está creciendo ante el miedo a una persecución oficial. “Yo escucho a la gente y dicen: 'Si señor viene a destriparnos, nosotros no nos vamos a dejar.' Y obviamente la gente ya no es imbécil de esperar a que los aniquilen. Pues la gente se arma. Eso es lo que va a pasar si él intenta hacer eso y eso va a ser una guerra civil”.

Bolívar fue enfático en que la izquierda no se quedará de brazos cruzados: “Si ese señor viene a destripar a la izquierda, se va a formar una guerra civil porque la gente no es manca y no se va a dejar”. Reiteró que esta posibilidad es real si se intenta aniquilar a una fuerza política que representa a millones de votantes.

La advertencia sobre el "incendio" del país

Al ser consultado sobre por qué tanto él como Carlos Carrillo utilizan el término "incendiar" para describir el panorama post-electoral, Bolívar aclaró que no se trata de una amenaza coordinada, sino de una lectura de la realidad social. “Coincidimos porque escuchamos a la gente... en un país con antecedentes de aniquilamiento de la izquierda, pues la gente que dice: 'Yo no me voy a dejar destripar.' Y hay gente que nos dice: 'Yo me voy a armar'”.

Publicidad

Bolívar vinculó esta estabilidad social a la continuidad de los programas del actual gobierno. Advirtió que, si un eventual gobierno de derecha recorta bonos pensionales, el salario mínimo o la entrega de tierras, se rompería la "paz social". “Que no venga a recortarles el salario mínimo a la gente, los bonos pensionales a los viejos... porque eso daña la paz social”, afirmó.

Finalmente, aunque reconoció que sus palabras pueden generar temor, Bolívar aseguró que la campaña de Cepeda reconocerá los resultados electorales siempre que las actas coincidan con sus testigos, buscando dar un parte de tranquilidad sobre el proceso democrático.

Escuche aquí la entrevista: