“Dimos muchas ventajas y eso cambió”: Gustavo Bolívar sobre gastos de campaña de Cepeda

En medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y actual estratega de la campaña de Iván Cepeda, admitió en Mañanas Blu, que el exceso de confianza inicial afectó la planeación del equipo.

Según Bolívar, la campaña ha tenido que realizar ajustes drásticos en su estrategia financiera y digital para contrarrestar el avance de la oposición, liderada por Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.

El giro hacia una mayor inversión digital

Bolívar explicó que la campaña de Cepeda se vio "avasallada" en las redes sociales debido a una política de austeridad que resultó ser contraproducente.

Mientras que la campaña opositora invertía sumas millonarias diariamente, el equipo de Cepeda mantenía un perfil bajo.



“Teníamos inversiones de 10 millones al día o a veces menos o muchos días sin nada, mientras que en la otra campaña, pues ustedes ya pueden averiguar, pasaban de 100, 150 hasta 200 millones al día”, reveló Bolívar.

Este desequilibrio llevó a la campaña a replantear sus límites de gasto. El senador señaló que, inicialmente, por directrices de Cepeda, se decidió hacer una campaña austera, pero esto otorgó una superioridad táctica al rival en el entorno digital, donde hoy se define gran parte del voto.

“Por las directrices del candidato que resolvió hacer una campaña austera, pues dimos muchas ventajas. Nosotros no invertimos sino cerca de la mitad de lo que permitían los topes”, afirmó, subrayando que esta situación ya ha sido corregida para la segunda vuelta.

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Ajustes estratégicos y el factor "optimismo"

La falta de planificación para una segunda vuelta fue otro de los obstáculos mencionados por Bolívar. Según él, el equipo no previó este escenario, lo que les hizo perder tiempo valioso. “Hubo un exceso de optimismo que nos impidió planear una segunda vuelta, así que perdimos una semana prácticamente planeando esa segunda vuelta y estamos ya retomando con nueva imagen, con nuevo eslogan”, confesó.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Captura de pantalla

La nueva etapa de la campaña incluye el eslogan "Me la juego por la vida", una frase modular que busca conectar con diferentes causas sociales y ambientales, aprovechando la coyuntura del mundial de fútbol para generar cercanía con el electorado.

La polémica por la imagen militar y las nuevas alianzas

Bolívar también se refirió a la reciente controversia por la publicación de una fotografía de militares en sus redes sociales, la cual eliminó tras un llamado de atención del general López, comandante del Ejército. Al respecto, Bolívar mostró una actitud conciliadora: “Uno tiene que también atender los llamados de la gente cuando tienen conformismos y yo no tengo problema con eso”.

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Explicó que su intención era contrastar las estadísticas de víctimas militares en diferentes gobiernos, señalando que en el pasado las cifras de mortandad eran mucho mayores.

Escuche aquí la entrevista: