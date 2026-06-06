Generales retirados piden disculpa de Gustavo Bolívar por usar sus imágenes en apoyo a Cepeda

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un fuerte pronunciamiento en rechazo al uso de imágenes de integrantes de la Fuerza Pública por parte de Gustavo Bolívar, en medio de una controversia política que ha generado reacciones en distintos sectores.

A través de un comunicado, la organización cuestionó lo que calificó como una utilización de fotografías de soldados y policías con fines políticos y electorales, y aseguró que este tipo de prácticas afecta la dignidad institucional de las Fuerzas Militares y de Policía.

Según el pronunciamiento, la Fuerza Pública colombiana tiene un mandato constitucional que le exige actuar al margen de intereses partidistas o aspiraciones políticas individuales, razón por la cual insistieron en que ni soldados ni policías deben ser instrumentalizados en escenarios electorales.

En la publicación, Bolívar compartió un montaje acompañado de la etiqueta #MeLaJuegoPorLaVida. En la imagen aparecían, en la parte superior, uniformados sentados en un salón con la frase “Con Cepeda” y, en la parte inferior, militares heridos en actos del servicio, algunos con amputaciones, junto al mensaje “Con Abelardo”.



“El uso de estas imágenes constituye un agravio al sacrificio de quienes han entregado incluso su integridad física en defensa de la Nación”, señalaron los generales y almirantes en retiro, quienes además sostuvieron que estas publicaciones representan una falta de respeto hacia las familias de los uniformados y hacia la memoria de quienes han servido al país.

En el documento también advirtieron que este tipo de hechos puede profundizar la polarización política en Colombia, especialmente en un contexto en el que, aseguran, se requiere mayor responsabilidad y respeto por las instituciones.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro pidió una disculpa pública inmediata a Gustavo Bolívar y le solicitó abstenerse de volver a utilizar símbolos, imágenes o referencias relacionadas con la Fuerza Pública para obtener beneficios políticos o electorales.

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Hasta el momento, Gustavo Bolívar no se ha pronunciado públicamente sobre el comunicado emitido por el grupo de oficiales en retiro. Sin embargo, horas después de haber compartido la imagen, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social eliminó la publicación.