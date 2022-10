Ha sido un año duro, hemos remado contra la corriente: víctima de avalancha en Mocoa

BLU Radio regresó a Mocoa para recorrer sus calles y hablar con algunos de los más de 1.000 afectados que en la noche del 31 marzo perdieron sus casas, negocios y lo más doloroso, a sus seres queridos.

Wilson Armando Helpud Narváez muestra una sonrisa en medio del dolor de recordar la pérdida de su hijo Wilson de 21 años y su nieta de apenas un año.

Acaba de recibir de parte de la Cruz Roja una ayuda para su negocio: un congelador y una mesa de acero inoxidable para conservar los pollos que despluman en su criadero.

Hace un año la avalancha que corrió por el río Sangoyaco se llevó la mitad de su familia y acabó con su negocio de criar pollos de venta masiva. Aunque la avalancha no afectó el criadero, si cobró la vida de sus clientes y productores, además enfermó a sus animales.

“Cuando la Cruz Roja evaluó mi caso se dio cuenta de que era esforzado y necesitaba el dinero. Me dieron una plata que aproveché al máximo. Este año ha sido muy duro, hemos remado contra la corriente. Es difícil ir a trabajar porque mi hijo Wilson Aldair Helpud me ayudaba en el negocio y es fuerte sentir que ya no está”, aseguró el hombre.

Aunque va feliz a mostrarle la nueva ayuda a su esposa, don Wilson asegura que la reconstrucción de Mocoa se quedó en emociones y avanza a paso de tortuga, lo cual agrava el dolor en sus corazones.