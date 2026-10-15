Habla embajadora de Israel en Colombia: “Estamos dando pasos para volver donde estábamos”

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, aseguró que ambos países avanzan en la normalización de sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación, tras los cambios que se presentaron durante el Gobierno anterior. En entrevista con Mañanas Blu, la diplomática explicó cuáles han sido los primeros pasos y qué espera de esta nueva etapa bilateral.

“Entonces son una serie de pasos, de primeros pasos para volver a donde estábamos desde que se terminó el gobierno anterior de Petro. Y ahora nosotros no queremos volver a donde estábamos. De aquí seguimos adelante fortaleciendo y haciendo mucho más cosas de lo que en el pasado, mirando al futuro, no, no al pasado”, afirmó Aisen.

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¿Qué cambios se han hecho en la relación entre Colombia e Israel?

La embajadora explicó que uno de los primeros pasos fue restablecer el nivel de las representaciones diplomáticas, que habían pasado a tener categoría consular y volvieron a funcionar como embajadas.

También señaló que las dos representantes diplomáticas ya se encuentran en sus respectivos países. Según indicó, ella llegó a Colombia hace ocho semanas, mientras que la embajadora colombiana en Israel, Tania Gilinski, llevaba un mes en ese momento.



Otro de los avances mencionados fue la reactivación del tratado de libre comercio entre ambos países.

“El otro punto era reactivar el tratado de libre comercio, como se intentó cancelar durante el gobierno anterior. Eso lo hicimos recientemente con cambio de notas y eso está reactivado, el tratado de libre comercio”, sostuvo.

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Aisen agregó que el presidente colombiano, mediante un decreto, eliminó la prohibición de exportar carbón a Israel, una medida que también hace parte de los cambios en la relación bilateral.

¿Qué pasará con las visas para viajar a Israel?

La diplomática confirmó que, desde el 1 de septiembre, los colombianos ya no necesitan tramitar una visa para viajar a Israel. Sin embargo, deben solicitar una autorización electrónica de viaje.

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“Lo que los colombianos tienen que hacer es un proceso que hace cualquier extranjero que quiera visitar Israel, que se llama ETA, que es un proceso digital. Se pide ahí un permiso digitalmente y se recibe la respuesta en 24 horas. Es lo único que necesitan para venir a Israel”, explicó.

Por otro lado, Aisen también se refirió a la decisión de Colombia de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una medida que calificó como un reconocimiento de lo que considera la capital de Israel.

La diplomática afirmó que espera que esta decisión contribuya a fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales entre los dos países.

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“La embajada en Jerusalén favorece a las relaciones entre los países, siendo que será una embajada con un número más grande de diplomáticos”, señaló.

Añadió que la sede diplomática podrá facilitar los contactos entre empresarios colombianos interesados en hacer negocios en Israel e inversionistas israelíes que busquen oportunidades en Colombia.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: