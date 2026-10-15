Rescatan en Colombia a un niño en operativo contra abuso sexual infantil en América Latina y España

Un operativo internacional coordinado por Interpol contra la producción y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil se saldó con 95 detenidos en 16 países de América Latina y en España, informó este jueves el organismo policial internacional.

En el operativo, denominado Confluencia, participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.

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Comprendió cuatro operaciones policiales simultáneas realizadas entre marzo y septiembre de 2026, centradas en distintas modalidades de difusión y comercialización de material de abuso sexual infantil a través de aplicaciones de mensajería y criptomonedas, precisó en un comunicado Interpol, con sede en Lyon (Francia).

Las autoridades ejecutaron 127 órdenes de registro y rescataron a un menor en Colombia, según Interpol. Del total de sospechosos detenidos, aproximadamente el 89 % eran hombres y el 11 % mujeres.



El organismo policial destacó que las plataformas digitales se utilizan cada vez más para captar menores con fines de explotación sexual, coordinar abusos, conectar a agresores y recibir pagos por contenido ilegal.

También facilitan la redistribución de imágenes y vídeos. "Detrás de cada archivo hay un niño que ha sufrido abusos y que vuelve a ser revictimizado cada vez que esa imagen circula de nuevo", afirmó el director ejecutivo de Interpol para Apoyo a las Investigaciones, Stephen Fry.

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Fry advirtió sobre el creciente uso de plataformas digitales para obtener beneficios económicos a partir del abuso sexual infantil y destacó la necesidad de reforzar la cooperación transfronteriza entre las fuerzas de seguridad y el sector privado.

Según Interpol, el material incautado durante las investigaciones podría permitir identificar a más sospechosos y menores en situación de riesgo, así como adoptar nuevas medidas de protección.

Interpol. Referencia AFP

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Un niño de 5 años rescatado en Colombia

En Colombia, la policía puso a salvo a una víctima de cinco años y detuvo a uno de sus progenitores, acusado de producir y vender material de abuso sexual infantil por internet.

La base de datos de Interpol sobre explotación sexual infantil resultó clave para avanzar en la investigación, al permitir vincular varios archivos en los que aparecía el mismo menor. Algunos de ellos se remontaban a cuando la víctima tenía un año, según el organismo.

En Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y España, las autoridades detectaron la participación de adolescentes en varios grupos de mensajería en los que se solicitaba y distribuía material de abuso sexual infantil.

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En Ecuador, una investigación sobre una persona vinculada a uno de esos grupos permitió localizar más de 4.000 archivos y alrededor de 15 gigabytes de imágenes de abuso sexual infantil tras analizar varios dispositivos electrónicos, mientras que en Panamá, las autoridades detuvieron al administrador de un grupo dedicado a difundir este tipo de material que contaba con más de 700 usuarios.

Por su parte, la policía argentina arrestó a un sospechoso que mantenía contacto con más de 260 niñas de distintos países y al que se acusa de extorsión sexual de menores. Según las autoridades, el sospechoso exigía a las víctimas vídeos e imágenes cada vez más explícitos y las amenazaba cuando intentaban negarse.