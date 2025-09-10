Habrá cierre total de la antigua vía al llano por 72 horas por labores de mantenimiento

Una de las alternativas para la llegada a la capital del llano es el paso por el antiguo recorrido sobre el km 18, que es una alternativa para quienes aún permanecen en este punto tras el derrumbe que ya completa más de 72 horas.

Es por esto que la concesionaria Coviandina, encargada de la vía Bogotá - Villavicencio, confirmó que habrá cierre total desde este miércoles para dar paso a las labores de mejoramiento de la antigua vía hacia el llano en el km 18 que duraría entre 48 y 72 horas.

Esta decisión se da como contingencia por el cierre de la vía sobre Chipaque, Cundinamarca.

De acuerdo con el comunicado emitido, está planeado una revisión de la capa asfáltica, levantamiento topográfico y la colocación de la carpeta asfáltica en puntos específicos.

Decisión que se toma tras una mesa de trabajo entre autoridades locales en la que se definió la apertura de este corredor mientras se da paso total a la altura de Chipaque donde fue el derrumbe.

Asimismo, la concesionaria confirmó que aún se mantiene el paso por la Transversal del Sisga y la Transversal del Cusiana. Entre tanto, también aseguran que a la hora de habilitar el paso, solo se da para los vehículos autorizados por la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca una vez se haya entregado un listado con estos mismos.