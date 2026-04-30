Hacer stickers con fotos de compañeros: ¿broma o acoso laboral? Esto dice la ley

Los stickers se han convertido en una forma cotidiana de comunicación. Están en chats familiares, grupos de amigos e incluso en conversaciones laborales. Una imagen con una frase puede resumir emociones, hacer reír o romper el hielo.

Sin embargo, esa misma facilidad con la que se crean y comparten también puede cruzar límites, especialmente cuando se usan fotos de otras personas sin su autorización.

En muchos entornos de trabajo, lo que empieza como “una broma” puede escalar rápidamente. Convertir la imagen de un compañero en sticker, circularla en grupos y usarla de forma repetitiva puede terminar afectando su dignidad, su reputación e incluso su bienestar emocional. En ese punto, deja de ser humor y entra en un terreno donde la ley comienza a actuar.



¿Es legal usar la foto de un compañero para hacer stickers?

En Colombia, usar la imagen de otra persona sin su consentimiento puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la propia imagen. Además, dependiendo del contexto, esta conducta puede encajar dentro del acoso laboral, el cual está regulado por la Ley 1010 de 2006.

Dicha norma establece que “el acoso laboral incluye conductas reiteradas que busquen intimidar, humillar o generar un ambiente hostil en el trabajo”. Si los stickers se usan para burlarse constantemente de un compañero, ridiculizarlo o convertirlo en objeto de bromas dentro del equipo, podrían considerarse parte de ese tipo de comportamientos, explica la Abogada De La Rosa en su cuenta de Instagram.



Además, no se trata únicamente de la creación del sticker, sino del uso que se le da. Si existe intención de afectar, presión social o repetición, puede haber consecuencias, según la ley.



¿Qué consecuencias puede tener?

En el ámbito laboral, estas conductas pueden derivar en llamados de atención, sanciones disciplinarias e incluso la terminación del contrato. En casos más graves, la persona afectada podría iniciar acciones legales por daños morales.

Además, la difusión de imágenes sin autorización también puede ser analizada desde el derecho a la protección de datos personales, regulado por la Ley 1581 de 2012, que exige consentimiento para el uso de información personal, incluida la imagen.

Uno de los errores más comunes es asumir que el ambiente laboral funciona como un círculo de confianza similar al de los amigos, pero, normalmente, en un trabajo existen jerarquías, responsabilidades y normas que regulan el comportamiento.

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Decir “era solo un chiste” no elimina el impacto que puede tener sobre otra persona ni evita consecuencias legales.