¿Hasta cuándo se puede pedir el día de la familia? Después de esa fecha, desaparece el beneficio

El llamado "día de la familia" es un beneficio que por años le dio a los trabajadores un descanso remunerado para compartir con sus seres queridos; sin embargo, está muy cerca de llegar a su fin como obligación legal. La decisión se debe a la entrada en vigencia de la jornada laboral de 42 horas a la semana que regirá en julio y que cambia el panorama de miles de trabajadores en el país.



Último plazo para pedir el día de la familia

Las empresas deberán brindarle este beneficio a sus trabajadores antes de que implementen la reducción de la jornada laboral, misma que está proyectada para el 16 de julio de 2026. Ante eso, el primer semestre del año será la última oportunidad de exigir este derecho obligatorio.

Según comentó la abogada María Camila Silva, de Scola Abogados, “esta obligación se mantiene vigente hasta tanto la empresa implemente de manera efectiva la jornada máxima de 42 horas semanales. Una vez completada dicha reducción, la exoneración se hace efectiva”. Es decir, una vez se cumpla ese cambio, el beneficio deja de ser exigible por ley.

42 horas y nuevo recargo nocturno: cambios de la jornada laboral en 2026 Unplash | ImageFX

¿Qué pasará con el día de la familia desde julio?

El cambio no quiere decir que el día de la familia va a desaparecer por completo; sin embargo, sí depende de cada empresa. De acuerdo con Silva, “a partir de la entrada en vigencia plena de la jornada de 42 horas, desaparece la obligación legal de conceder este espacio”, lo que marca un giro importante en la relación laboral.



Sin embargo, Silva también apunta a que las empresas pueden mantener el beneficio de manera voluntaria. Es más, señala que podría ser una herramienta clave para el bienestar de sus empleados: “la continuidad de estas iniciativas puede fortalecer la cultura organizacional y mejorar el clima laboral”.



Tenga en cuenta lo siguiente para el día de la familia

Antes de que se cumpla el plazo, hay varios puntos que los trabajadores deben tener claros:



El día de la familia es un descanso remunerado vigente hasta que se implemente la jornada de 42 horas.

El límite práctico para solicitarlo es antes de julio de 2026, salvo que la empresa ya aplique la nueva jornada.

Después de esa fecha, el beneficio no será obligatorio, pero podría mantenerse por decisión del empleador.

Las empresas deben dejar evidencia de su cumplimiento ante posibles revisiones laborales.

Por lo tanto, quienes quieran aprovechar el día de la familia deberán hacerlo pronto, es decir, antes del 16 de julio; luego de esa fecha ya no podrán solicitarlo legalmente y perderán el beneficio.