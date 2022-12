¿Hasta dónde llegan los derechos para homosexuales en el país? Expertos debaten

Ricardo Montenegro, abogado especializado en gerencia de asuntos púbicos de la Universidad Externado y director de la página orgullo LGBT, y Fredy Rivera, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital y miembro fundador de la organización Un Hombre más una Mujer, hablaron en Mesa BLU sobre los derechos de los homosexuales en el país.



“El ‘bochinche’ de la cartilla del Ministerio de Educación lo armó la ministra y empezó con afirmaciones de ella misma negando la existencia de esa cartilla y adicional a eso consideró que de alguna manera el Ministerio no había apoyado, ni tenía ni idea de la cartilla”, manifestó Fredy Rivera.



“En la construcción de la cartilla no participaron los padres de familia y el hecho del contenido parte de un principio fundamental y es que cuando se hable de orientación sexual debe haber una determinación de las edades en las cuales se tiene que hablar de estos temas, ya que no se puede hablar de ello a cualquier edad”, añadió.



Por su parte, Ricardo Montenegro expresó que el tema de Sergio Urrego movió a organizaciones LGBTI y dio un campanazo de alerta sobre lo que estaba sucediendo en los colegios.



“La Corte haya hecho tres bloques de constitucionalidad en los colegios en los cuales se reconoce al individuo homosexual, a la pareja homosexual y a la familia con miembros en esta condición sexual (…) La Corte lo que hizo fue hacer un llamado urgente al Ministerio para que revisen todos y cada uno de los manuales de convivencia en los colegios porque esos manuales de alguna manera están formalizando la discriminación”, arguyó Montenegro.



Para Montenegro el caso de Sergio Urrego es muy claro porque “es un chico que se toma la foto con su novio y la pone en el celular y ahí empieza toda una persecución institucional desde las directivas del colegio que lo terminan llevando hasta la decisión fatal de tirarse del cuarto piso de un centro comercial”.



Entre tanto, Rivera manifestó que en este caso puntual se le “echa toda la culpa al colegio, pero no hay ninguna implicación directa con la familia, ¿Dónde estaba la familia de Sergio Urrego en este proceso? ¿Cuál fue el seguimiento y el acompañamiento que hizo la familia? (…) Un suicidio no se da de un día para otro, es un proceso bastante amplio y largo”.



"El problema es que en la casa no se habla de identidad de género", finalizó.



Sumado a lo anterior, Montenegro indicó que "América latina solo llega al 30% de conformación óptima de papá y mamá según estudio (…) El derecho a ser adoptado no es de los homosexuales, es de los niños"



