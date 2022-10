Hay asociación entre autoridades y contrabando: alcalde de Ureña

ingresaran irregularmente a Colombia en la noche del pasado 25 de noviembre, el alcalde del municipio de Ureña, Alejandro García, dijo en Mañanas Blu que “la Guardia Nacional transportaba un detenido en territorio venezolano y cuando llegaron al comando, ubicado a 300 metros del puente internacional, atropelló a un guardia y se dio a la fuga con un uniformado al interior del vehículo. Dos agentes lo persiguieron en moto y en ese momento ingresaron a territorio colombiano” (Lea también: Guardia venezolana cruzó nuevamente sin autorización la frontera ).

Aseguró también que “desde todo punto de vista es lamentable que esto esté sucediendo porque empaña las relaciones con la hermana república de Colombia (…) Es una acción involuntaria, no es una agresión programada”.

García también denunció que “existe una conchupancia (alianza vituperable) entre las autoridades colombianas y militares venezolanos, que permiten el ingreso de productos desde Venezuela para comercializados libremente sin pagar impuestos en Colombia”, delito que estaría relacionado con el citado hecho.

Sobre la frecuencia en que han ocurrido incursiones irregulares en la frontera, García dijo que “en la frontera hay mucho pie de fuerza y a lo mejor no están adoctrinados para que eso no suceda. No comparto en absoluto que eso esté sucediendo porque sé lo que daña las relaciones de países hermanos como Colombia y Venezuela, que autoridades militares estén incursionando en territorio extranjero. Desde todo punto de vista lo censuramos”.