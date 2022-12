Hay un desequilibrio de poder en la Vicepresidencia: Armando Benedetti

El senador Armando Benedetti se refirió en Blu Radio a la polémica suscitada en medio del debate de la Reforma de Equilibrio de Poderes, en donde se propuso que el vicepresidente de la República tenga una inhabilidad de 4 años si quiere lanzarse como candidato a la Presidencia.



Según Benedetti, esta “no es ninguna maniobra en contra de Vargas Lleras”, sino que por el contrario “, hay un desequilibrio de poder en la vicepresidencia que urge reglamentar”.



“Recordemos que el Gobierno se presentó al Congreso y dijo ‘vamos a acabar la reelección, volvamos a la constitución del ‘91’, sin embargo no se hizo una reforma integral, pues el vicepresidente también es del Ejecutivo pero es el único que sí se puede reelegir”, indicó.



Benedetti dijo también que “la actual situación del vicepresidente demuestra que tiene mucho poder, Vargas Lleras es el que prende las alarmas de que aquí se gestó algo que urge reglamentar”, y añadió que “nunca en la vida” ha hecho un debate de forma personal, por lo que esta maniobra legislativa no representa una ofensiva en contra el actual vicepresidente de la República.



“No se puede negar la concentración de poder que hay en la Vicepresidencia, hay un desequilibrio de poder. Ahí se gestó algo que nadie tenía previsto hace 5 meses y siempre la Vicepresidencia ha sido un problema del ordenamiento jurídico nuestro”, expresó el senador.



Benedetti, además, reiteró que su argumento se basa en que “en el proyecto no se puede reelegir a nadie, ni el procurador, ni el registrador, ni el fiscal, ni los magistrados de las cortes. Hablamos de que esta es la única persona que se puede reelegir inmediatamente”.

Finalmente, apuntó que “el acto legislativo del 2004 que permitía la reelección trajo un desequilibrio muy grande, pues el vicepresidente hace parte del legislativo. Mi argumento es que no podemos seguir con el desequilibrio, volvamos a la Constitución del ‘91”.

