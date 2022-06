"Hay un entramado de suplantaciones para enlodar mi nombre": Álvaro Ávila por proyectos en OCAD Paz

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, dio a conocer que varios funcionarios públicos crearon un entramado para, supuestamente, quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a implementar el acuerdo de paz.

En el centro de esta trama está el OCAD Paz , un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y afectados por el conflicto.

Uno de los funcionarios denunciados es Álvaro Ávila, quien fue director de Regalías del DNP , que elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según testimonios de alcaldes, para que priorizara un proyecto se necesitaba tener un padrino y pagar una coima del 6 % al 15 %.

En diálogo con este medio radial, Ávila aseguró que con estas denuncias solo se pretende enlodar su nombre, pues él no era el encargado de aprobar los proyectos.

“Son unas denuncias sin rostro, un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar mi nombre. (…) No di un solo concepto, porque no era mi función sobre proyectos. (…) Yo no aprobaba proyectos”, dijo Ávila.

En ese sentido, añadió: “Yo hablaba con los 170 alcaldes de forma continua y les explicábamos cómo era el procedimiento. Lo cierto es que éramos facilitadores, en ningún momento a los alcaldes se les cobró un solo peso; se les invitaba a tramitar sus proyectos”.

Finalmente, Ávila insistió en que ni alcaldes ni congresistas intervinieron para que los proyectos llegaran a los OCAD Paz.