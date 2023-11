¿Hay una adicción? ¿El presidente Petro debería hacer claridad al respecto?

En los últimos días, el panorama político en Colombia se ha visto sacudido por un debate inusual, centrado en la posible adicción del presidente Gustavo Petro, desencadenado por una columna de opinión escrita por la reconocida periodista María Jimena Duzán.

La pregunta que muchos se hacen es si esta supuesta adicción debería ser motivo de preocupación y si el presidente debería hacer claridad al respecto.

En Mañanas Blu, con Néstor Morales, se discutieron las diferentes opiniones sobre este asunto.

Un aspecto importante para considerar es la diversidad de opiniones que rodean esta cuestión. Algunos argumentan que esta es una cuestión de la vida privada del presidente y que no debería ser tema de discusión pública. Otros, en cambio, ven la importancia de aclarar cualquier adicción que pueda afectar la capacidad del presidente para gobernar.

María Jimena Duzán, autora de la columna que desencadenó esta discusión, ha sido cercana al presidente Petro y ha manifestado su afecto por él. Esto hace que sus comentarios y preguntas en su columna sean aún más intrigantes para muchos.

Es relevante recordar que esta no es la primera vez que se discute la adicción del presidente. En el pasado, hubo menciones en grabaciones y entrevistas que sugieren problemas de adicción.

Una de las voces en el debate sugiere que, si existe la posibilidad de una adicción que afecte el desempeño presidencial, se debería realizar un examen médico para aclarar esta cuestión.

“¿Por qué no despeja las dudas del todo y se hace un examen y se le presenta a la opinión pública, por ejemplo?”, se preguntó Felipe Zuleta, posición en la que estuvo de acuerdo el panelista Héctor Riveros.

Riveros fue más allá y dijo que el presidente mismo debería hacer claridad al respecto: “Ese siempre va a ser un tema, ha sido un tema desde prácticamente el inicio del Gobierno del presidente Petro, y va a ser un tema que va a ser usado políticamente como está siendo usado, que siempre deja, a mi modo de ver, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y preocupante, digamos desde el punto de vista institucional, la posibilidad de que una mayoría opositora en el Congreso lo declare incapaz, dentro de las cosas que se han hablado tantas en estos dos días, una es que el Congreso decida, el presidente Petro”.

Un tema clave que se deriva de esta discusión es la gobernabilidad del país. Independientemente de si existe una adicción o no, lo que preocupa a muchos es la percepción de que la gestión presidencial está siendo afectada. La cancelación de la agenda presidencial y la falta de asistencia a eventos importantes son temas que preocupan a la opinión pública.

Por su parte, María Consuelo Araujo indicó que es un deber constitucional del presidente hacer claridad al respecto o, de lo contrario, se preguntó si el Congreso podría declarar una inhabilidad.

“Aquí no podemos olvidar, primero que el presidente reconoció que consumía drogas. Lo reconoció en su libro, cuando él dice que la soledad me llevó a una exploración profunda, o sea, ya existe ese precedente. En la campaña, después viene lo que mencionaba Benedetti, que fue una de las personas más cercanas al presidente en la campaña, que dice “el problema no es solo mío, aquí hay problemas, mira a tu jefe para ver cuál es el comportamiento”. El presidente de la República, el presidente de la República tiene consecuencias, y está señalado en la constitución colombiana, en el artículo 193, efectivamente dice, corresponde al Senado, definir por motivo de enfermedad. Yo considero que es totalmente pertinente, porque coincido también en que la adicción es un problema de salud, entonces si hay un problema de salud del presidente, su obligación es decirlo y la obligación del Senado es reemplazarlo mientras se recupera, es un tema como si fuera un cáncer”, dijo.

Mientras tanto, Andrés Mejía dijo que el examen médico puede dejarse de lado porque un examen, por sí solo, no revela una adicción, algo que sí influiría en el cumplimiento del deber.

