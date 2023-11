Presidente Petro responde a columna de María Jimena Duzán: “Mi única adicción es al café”

El presidente Gustavo Petro, le salió al paso este domingo, 5 de noviembre, a la columna de opinión de la periodista María Jimena Duzán en la que sugiere que el mandatario tiene alguna adicción. Un escrito que causó controversia en el panorama político nacional.

Con un particular mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado respondió a lo dicho por la comunicadora Duzán, que en su columna en la revista Cambio insinuó que el mandatario sufría de una adicción.

"La única adicción que tengo es al café por las mañanas", indicó el presidente, lo que generó aún más comentarios con respecto a este tema, que ocupó la agenda mediática.

Gustavo Petro Foto: X @petrogustavo

Al pronunciamiento de Petro se sumó el de su exministra de Salud, la médico psiquiatra Carolina Corcho, que arremetió contra la periodista y recordó sobre el peligro de estigmatizar a una persona, en este caso el presidente.

"Querida María Jimena, creo que soy la médica psiquiatra que he estado más cerca del presidente en los últimos tiempos, he trabajado con él y he interactuando con su entorno cercano. He estado cerca de su ejercicio político desde hace 20 años y puedo decirte que su conducta no corresponde a un trastorno adictivo. Si hubiera advertido algo de ese tenor, tendría la confianza para decírselo en privado", señaló Corcho.

Carolina Corcho Foto: X @carolinacorcho

Para la exministra, el problema de lo dicho por Duzán radica en que induce a poner una etiqueta al presidente que, dada en un contexto mediático, por fuera de una relación médico paciente, "resulta en la generación de daño al jefe de Estado que representa una institucionalidad".

Y recalcó que se puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar del presidente, o los hábitos que orientan su forma de administrar lo público, "pero insinuar o atribuir esto a un trastorno mental es un límite que resulta irresponsable, generador de desconfianza e inestabilidad política".

¿Qué escribió Duzán?

Duzán, en su columna, contó que por fuentes de alta credibilidad tenía conocimiento de que Petro tenía una adicción, pero luego le pidió que le confirmara al país si en efecto sufre de este tipo de problemas. Lo que le valió fuertes críticas de sectores afines al Gobierno.

"Usted mismo ha dicho que las drogas son, sobre todo, un problema de salud pública y que la guerra contra las drogas fracasó. Confesar que usted sufre de adicción no puede ser un pecado ni una vergüenza, sino un acto de profunda honestidad", señaló la periodista.

