Helicol pide a la SIC decidir sobre presuntas irregularidades en contratos de Ecopetrol

La empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) hizo un llamado público a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que emita una decisión de fondo en la investigación que adelanta contra Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación del servicio de transporte aéreo en helicóptero.

Según la compañía, el proceso, que fue abierto en 2023 por la Delegatura para la Protección de la Competencia, ya habría avanzado hasta contar con un concepto técnico que recomendaría la imposición de sanciones. Sin embargo, aseguró que la decisión aún no ha sido adoptada por razones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la entidad.

Helicol afirmó que la demora resulta especialmente preocupante debido a la cercanía del cambio de Gobierno y advirtió que un retraso prolongado podría afectar la confianza en las instituciones y generar un escenario de impunidad.

"La libre competencia solo puede protegerse cuando las investigaciones concluyen con decisiones oportunas. La celeridad también es justicia", señaló la empresa en un comunicado.



La investigación busca establecer si durante más de diez años los procesos de contratación para el transporte aéreo en helicóptero del Grupo Ecopetrol fueron diseñados con requisitos que habrían favorecido de manera sistemática a un único operador, la empresa Helistar, restringiendo la competencia en ese mercado.

Helicol sostiene que participó durante años en esos procesos, realizó inversiones para competir y entregó información a la SIC durante la investigación, pero asegura que no logró acceder en igualdad de condiciones a los contratos, una situación que, según la compañía, terminó afectando su estabilidad financiera y contribuyó a su actual proceso de reorganización empresarial.

Ante ese panorama, la empresa pidió que la Superintendencia adopte una decisión "con la mayor prontitud posible" dentro del marco de la ley para evitar que el caso se prolongue indefinidamente.

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Esta nueva solicitud se suma a otras actuaciones adelantadas por Helicol. En agosto de 2025, la compañía pidió a la Fiscalía General de la Nación reabrir una investigación penal relacionada con presuntos acuerdos restrictivos de la competencia y favorecimiento sistemático en la contratación del Grupo Ecopetrol.

A través de su apoderado, el abogado Julián Quintana Torres, Helicol solicitó reactivar el proceso al considerar que la investigación había sido archivada sin practicar todas las pruebas necesarias.

En esa actuación fueron mencionados Ricardo Roa, como presidente de Ecopetrol; funcionarios de Cenit y directivos de Helistar, dentro de una denuncia que plantea la existencia de un supuesto esquema de direccionamiento de contratos entre 2011 y 2024.