Hermana de Rosa Elvira Cely desmiente a De La Espriella sobre ley: “No tuvo que ver con el proyecto”

La controversia sobre el origen y la autoría de la llamada Ley Rosa Elvira Cely volvió al centro del debate público luego de que Adriana Cely, trabajadora social y hermana de la víctima, desmintiera las afirmaciones del abogado y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha asegurado haber sido protagonista en la creación de la normativa que tipificó el feminicidio en Colombia.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Adriana Cely fue enfática al señalar que, aunque el abogado sí acompañó a la familia en la etapa inicial del proceso penal por el asesinato de Rosa Elvira Cely, nunca participó en la construcción legislativa de la ley que posteriormente llevaría el nombre de su hermana.

“Creo que es importante ser rigurosos con la verdad”, afirmó Cely al inicio de la conversación. Explicó que el apoyo jurídico de De la Espriella se limitó a los primeros seis meses del proceso penal contra el agresor de su hermana. Sin embargo, aseguró que el trabajo que permitió la aprobación de la ley fue resultado de años de lucha colectiva encabezada por organizaciones feministas, abogadas, congresistas y víctimas de violencia de género.

“Esta sanción de la ley y este avance fue resultado de décadas de luchas de movimientos de mujeres, del trabajo colectivo y del dolor de las víctimas”, expresó. Además, recalcó que “en ningún momento el señor Abelardo de la Espriella estuvo presente” en las mesas técnicas, debates legislativos y discusiones que hicieron posible la norma.



La entrevista surgió luego de que la campaña del candidato difundiera mensajes en los que se resaltaba su supuesto papel en la defensa de las mujeres y en la promoción de la Ley Rosa Elvira Cely, especialmente tras recientes críticas por comentarios considerados ofensivos hacia una periodista durante un evento público.

Adriana Cely sostuvo que decidió hablar públicamente porque consideró necesario evitar que la opinión pública se quedara “con el titular” de que el abogado había liderado el proyecto legislativo. “Los derechos de las mujeres no son una bandera individual ni un trofeo de campaña”, afirmó. “Son el fruto de una lucha social que merece respeto, memoria y reconocimiento real”.

La hermana de Rosa Elvira también reveló detalles del deterioro de la relación con el abogado. Según relató, el distanciamiento ocurrió cuando ella se negó a firmar un contrato para continuar con una demanda civil contra el Estado. “Me sentí incómoda cuando él me dice que yo qué voy a saber de justicia”, recordó. Añadió que atravesaba un delicado estado de salud tras una cirugía y que la situación terminó de romper la relación profesional.

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En otro de los momentos más contundentes de la entrevista, Adriana Cely cuestionó directamente el argumento de que el abogado hubiera sido un defensor ejemplar de las mujeres. Recordó que durante el juicio por el asesinato de Rosa Elvira no se utilizó el agravante contemplado en la Ley 1257 de 2008, norma existente en ese momento para castigar la violencia contra las mujeres.

“La jueza hizo un llamado a la fiscalía y a este grupo de abogados diciéndoles que no habían utilizado el agravante”, explicó. Según Cely, esa omisión fue precisamente una de las razones que impulsó posteriormente la creación de un delito autónomo de feminicidio en Colombia.

Pese a la polémica, Adriana Cely aclaró que no busca iniciar acciones judiciales contra el candidato presidencial. Aseguró que su único propósito es “decir la verdad” y proteger la memoria de su hermana y del trabajo colectivo de las mujeres que impulsaron cambios legales en el país.