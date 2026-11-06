Holocausto del Palacio de Justicia: 41 años de una tragedia que todavía espera respuestas

Este viernes se conmemoraron los 41 años del Holocausto del Palacio de Justicia y, para recordar a las víctimas de la toma y retoma del 6 y 7 de noviembre de 1985, las Altas Cortes realizaron una ceremonia en el Palacio de Justicia, bajo el lema "Memoria, Dignidad y Justicia". El acto contó con la presencia de diferentes personalidades, entre ellas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el registrador nacional, Hernán Penagos; el vicecontralor, Francisco Chaux, y los presidentes de las Altas Cortes.

La jornada comenzó con una presentación de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que acompañó musicalmente el homenaje. Posteriormente, familiares de las víctimas intervinieron para recordar a sus seres queridos y reiterar sus reclamos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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Entre ellos estuvo Carlos Medellín, exministro de Justicia e hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, asesinado durante el Holocausto, quien cuestionó los indultos concedidos a integrantes del M-19 y la falta de respuestas para las familias. En su intervención, aseguró que perdonaron a los responsables sin nada a cambio.

"En primer lugar, recordar la decisión del Juzgado 30 de Instrucción Penal que profirió resolución acusatoria contra los miembros del M-19, Carlos Pizarro, Marco Chalita, Otty Patiño, Gustavo Petro y otros, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro que se sucedieron en este Palacio. Recordar que los miembros del M-19 fueron indultados, no una, sino dos veces, por estos hechos, en el marco del proceso de paz que se adelantó sin que se hubiera exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Perdonaron a estos criminales a cambio de nada", agregó Medellín.



Medellín también recordó las consecuencias de la retoma militar, que dejó más muertos, profundizó el resentimiento y prolongó las heridas de la violencia. Por su parte, Pilar Navarro, esposa y madre de las cuatro hijas de Héctor Jaime Beltrán, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia y desapareció durante los hechos, insistió en que las víctimas y sus familias no piden silencio, sino que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.

"¿Cómo se aprende a vivir sin saber qué ocurrió con la persona que se ama? ¿Cómo se llena el vacío que deja alguien cuya ausencia no ha podido ser esclarecida? ¿Cómo se encuentra tranquilidad cuando las preguntas más importantes siguen esperando respuestas? Este sentimiento ha sido común para todos los familiares de las personas que han sido desaparecidas hace 41 años. No tengo respuestas para todo", afirmó la señora Pilar.

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Después de escuchar a los familiares, los presidentes de las Altas Cortes y las autoridades presentes realizaron una ofrenda floral en el monumento ubicado en el Palacio de Justicia, como un gesto de memoria y respeto por quienes perdieron la vida y desaparecieron durante la tragedia de 1985.

Posteriormente, intervinieron los magistrados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, hizo una reflexión sobre el papel de la justicia frente a la violencia y señaló que ninguna circunstancia puede justificar los ataques contra la vida y la dignidad humana. También recordó que la razón de ser de las instituciones judiciales es impedir que la fuerza se imponga sobre el derecho, proteger a los ciudadanos y garantizar espacios institucionales para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

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"La justicia es adversaria de la violencia. La justicia no pretende impedir o hacer desaparecer los conflictos. Sin embargo, la justicia sí se ha opuesto a que la violencia tenga la última palabra o sea un canal adecuado para resolver esos conflictos, y también conocemos muy bien las consecuencias de permitir que la violencia ocupe el lugar de la justicia", insistió.

A su turno, Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, señaló que el Holocausto del Palacio de Justicia no solo dejó pérdidas humanas, sino que también golpeó profundamente la dignidad de la justicia y de las instituciones. En ese sentido, insistió en que, 41 años después, la verdad sigue siendo una deuda fundamental para reparar esa dignidad y avanzar en el reconocimiento de lo ocurrido.

"Hago una posición enfática a todos aquellos que atentan contra la verdad de lo que aquí ocurrió, que intentan oscurecer esa verdad, que manipulan esa verdad, que ideologizan esa verdad. Esa verdad ha contribuido y tiene que seguir contribuyendo a la dignidad de la justicia (...) porque esa dignidad es fundamental para garantizar esa independencia que tanto exigimos que se respete", afirmó.

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Uno de los momentos centrales de la conmemoración fue la instalación y entrega del Memorial 6 y 7 a las familias de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En este acto simbólico, los presidentes de las Altas Cortes entregaron flores a los familiares, como una ofrenda de memoria y reconocimiento a quienes ya no están.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, hizo presencia en la conmemoración y recordó la importancia de esta fecha para Colombia, haciendo énfasis en que la justicia debe respetarse y que el diálogo y el respeto a las instituciones contribuyen a generar un ambiente de paz en el país.

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"Aquí todavía falta mucho por investigar, mucho por indagar. Han existido procesos, comisiones de la verdad, pero, por supuesto, que falta todavía mucho por indagar dentro de este proceso", agregó el ministro de Justicia.

El Memorial 6 y 7 permanecerá instalado en la plazoleta del Palacio de Justicia hasta el próximo 15 de diciembre. Su propósito es mantener viva la memoria de las víctimas, recordar los hechos que marcaron la historia judicial del país y reconocer a las familias que durante más de cuatro décadas han mantenido la búsqueda de verdad y justicia.

La jornada conmemorativa terminó con una celebración eucarística en la Catedral Primada de Bogotá. Así, en medio de música, intervenciones de los familiares, ofrendas y homenajes institucionales, las Altas Cortes recordaron los 41 años de una tragedia que dejó profundas heridas y cuya verdad sigue siendo una exigencia de las víctimas.