Hombre intentó robarse un contador de gas y causó emergencia en todo un barrio

Los vecinos del barrio Nueva Floresta se levantaron en medio de la incertidumbre y el miedo en la madrugada de este viernes después que un hombre causara una emergencia al intentar robarse un contador de gas.

El hecho se presentó a las 3:52 de la madrugada sobre la calle 50 con carrera 26K donde, según afirman, un habitante en situación de calle intentó llevarse el aparato.

El fuerte olor y el sonido del escape alertó a la comunidad que, en pocos minutos, salieron de sus casas para alertar a los vecinos.

“Temíamos por una explosión”, aseguró una de las mujeres del sector.

Ante la emergencia, un grupo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali llegó al sitio para atender la emergencia.

Raúl Martínez, habitante de la zona, fue uno de los más afectados ya que tiene complicaciones al respirar por su problema de asma.

"Me avisaron que se había estallado un tubo de gas y yo me asusté mucho, luego bajé, inhalé eso y me asfixié inmediatamente", aseguró.

Ante esto, el bombero Jhon Freddy Correa, quien se encargó de la emergencia, pidió a la ciudadanía evacuar el sector.

“En estos casos lo mejor es llamar a nuestra línea, 119, o también al 164 que es la línea de emergencia de Gases de Occidente", dijo Correa.

Finalmente, la emergencia pudo ser controlada antes de las 5:00 de la madrugada.