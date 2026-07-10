Hugo Acero advierte sobre los riesgos de retomar el antiguo nombre del Esmad

En diálogo con Mañanas Blu, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y académico, analizó el panorama del orden público en el país ante el posible regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), nombre que había sido cambiado a Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) durante el gobierno actual. Para Acero, la discusión no debería centrarse únicamente en la denominación, sino en la efectividad de los protocolos de intervención y el respeto a la legalidad.

La trampa del cambio de nombre

Acero fue enfático al recomendar que el nuevo gobierno no retome la sigla Esmad. Según el experto, este nombre carga con un estigma histórico difícil de borrar: "Hay un recuerdo no grato de un nombre que se utilizó y es el Esmad".

El exsecretario sugirió que es posible realizar los ajustes necesarios en la cadena de mando sin necesidad de revivir una marca asociada a confrontaciones dolorosas. "Mi recomendación al ministro: olvídese que va a regresar al Esmad, revise lo que hay y adecúelo a la Constitución y a las leyes", afirmó.



Protocolos: La verdadera diferencia operativa

Más allá de la etiqueta, Acero explicó que la diferencia fundamental entre el antiguo Esmad y el UNDEMO radica en los niveles de autorización para actuar. Bajo el esquema actual, la autonomía de los mandatarios locales se ha visto reducida. "Hoy casi que esta unidad debe esperar la autorización del gobierno nacional", señaló Acero, contrastando esto con su experiencia previa donde alcaldes y gobernadores podían solicitar despejes de vías de manera más directa.

Esta burocratización del uso de la fuerza, según el académico, ha dificultado el restablecimiento del orden en puntos críticos: "El comandante del municipio le pide al del departamento... el comandante del departamento dice: 'Yo espero y averiguo con el nivel nacional'... y por eso difícilmente se puede restablecer el orden público".

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No obstante, insistió en que cualquier intervención debe garantizar siempre el derecho a la protesta pacífica y los derechos humanos.

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Armamento y memoria de Dylan Cruz

También recordó los hechos de noviembre de 2019 y el fallecimiento de Dylan Cruz, evento que calificó como un "lamentable hecho y condenable hecho". Acero recordó que, a raíz de esto, se tomaron decisiones sobre el equipo utilizado por la policía: "De las primeras decisiones que se tomó con la policía es no volver a utilizar esa arma denominada de baja letalidad", refiriéndose a la munición que impactó al joven estudiante, priorizando en su lugar elementos de disuasión como gases lacrimógenos.

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Escuche aquí la entrevista: