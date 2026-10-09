Huila tendrá refuerzo militar y tecnológico para enfrentar ataques de las disidencias

El regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido al Huila y el fortalecimiento de la Policía con equipos antidrones hacen parte de las medidas anunciadas por el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora, tras el consejo de seguridad realizado en Neiva.

En la reunión también participaron el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, y los alcaldes de Neiva, Pitalito, La Plata, Garzón y Aipe.

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En noviembre regresará al Huila la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), retirada del departamento en marzo de este año. También se fortalecerá la Fuerza Pública con equipos antidrones y otras medidas de protección para los uniformados.

“Quiero manifestarles que, a pesar de que este año se ha reforzado el dispositivo de seguridad con más de 400 hombres, en el mes de noviembre y producto de este consejo de seguridad va a regresar el Batallón de Despliegue Rápido al Huila. De igual manera, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior, se va a reforzar no solamente con enmallado, sino también con elementos antidrones”, indicó el ministro de Defensa.



Asimismo, informó que serán reforzadas más de 300 estaciones de Policía en todo el país, de las cuales entre ocho y once estarían ubicadas en el Huila. La selección se definirá en coordinación con el gobernador y los alcaldes.

“Vamos a reforzar algunas estaciones de Policía. Más de 300 a nivel nacional; entre ocho y once de ellas serán en el Huila, que se van a definir con el gobernador y los alcaldes. Con esto se busca mejorar las condiciones de seguridad de nuestros policías para que puedan protegerse de los ataques con drones que se están cometiendo a lo largo y ancho del país”, agregó el funcionario.

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También se estudia la posibilidad de asignar dos grupos de operaciones especiales (GOES), integrados por cerca de 60 hombres, para reforzar las acciones contra las tres estructuras de las disidencias de las Farc que tienen presencia en el departamento: la facción de alias Mordisco, la de alias Calarcá y la Segunda Marquetalia.

Según explicó el ministro, estos grupos armados se disputan corredores de movilidad en los límites con Cauca, Caquetá y Meta, mediante actividades como la extorsión y la minería ilegal, lo que ha afectado la seguridad en el Huila.

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“De igual manera, la Policía Nacional está estudiando la posibilidad de asignar dos grupos GOES, grupos de operaciones especiales, conformados por aproximadamente 60 hombres, que también vendrán a reforzar las operaciones especiales sobre la presencia de estas tres estructuras de las disidencias de las Farc”, señaló el funcionario.

Por último, el ministro indicó que entre 10 y 20 policías judiciales llegarían al Huila en diciembre para fortalecer las investigaciones y la judicialización de los responsables de hechos delictivos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.