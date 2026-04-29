ICBF asegura que han recibido 7 menores desvinculados de filas del Clan del Golfo

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que en lo corrido de 2026 la entidad ha recibido al menos siete menores de edad que reportan haberse desvinculado de las filas del Clan del Golfo.

“Dentro de lo que nosotros hemos recogido, tenemos al menos siete casos de niños y niñas que han reportado que se han desvinculado de esas filas”, afirmó la funcionaria.

Frente a la información entregada por ese grupo armado ilegal, que recientemente aseguró no tener niños, niñas o adolescentes en sus filas tras una caracterización interna, Cáceres indicó que próximamente presentarán un balance sobre las mesas de paz.

Clan del Golfo Foto: AFP

“Ellos hablan de una caracterización que hicieron, donde dicen que no hay niños y niñas en sus filas. Nosotros vamos a presentar el cuatro de mayo un mecanismo de monitoreo sobre estos avances que tienen las mesas de paz para poder dar un reporte concreto”, señaló.



Esta declaración se da luego de que el Gobierno presentara un informe de los avances en los diálogos con ese grupo armado ilegal, en el que el grupo aseguró no tener menores de edad en sus filas.

“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a)EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, señaló el informe.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

El documento precisó, además, que este dato corresponde a lo reportado por el propio grupo armado dentro del proceso en el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026.

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Es importante recordar que Águeda Plata, delegada del Gobierno en las conversaciones, aseguró que “el mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y a la institucionalidad del Estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder de acuerdo con la ley”.