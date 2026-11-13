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Icetex condonará hasta el 100 % de los intereses de mora a beneficiarios que se pongan al día

Desde el 18 y hasta el 30 de noviembre, cerca de 78.000 personas con créditos educativos podrán acceder a acuerdos de pago que les permitirán recibir condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios.

icetex.
Sede del Icetex.
Foto: Icetex.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El Icetex anunció una nueva campaña para que los beneficiarios que tienen dificultades en el pago de sus créditos educativos puedan ponerse al día y acceder a la condonación de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

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La iniciativa, denominada ‘Campaña de Acuerdos, sin estrés con el Icetex’, comenzará el próximo 18 de noviembre y se extenderá hasta el día 30 del mismo mes. Según la entidad, cerca de 78.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, siempre que establezcan un acuerdo de pago y cumplan con las condiciones pactadas.

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La convocatoria está dirigida a 77.910 beneficiarios que presentan dificultades con sus obligaciones financieras y tienen una mora superior a 31 días. De este grupo, 57.510 pertenecen a la cartera activa, 5.317 a la cartera castigada del crédito tradicional y otros 15.083 hacen parte de fondos administrados por el Icetex.

Para normalizar sus obligaciones, los usuarios podrán acogerse a tres alternativas: la extinción de la deuda, que consiste en pagar la totalidad de la obligación; la normalización, mediante la cancelación del saldo vencido, y la refinanciación, que permite modificar el plazo y el valor de las cuotas para ponerse al día.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que esta campaña busca acompañar a los beneficiarios que atraviesan dificultades económicas y facilitarles alternativas para cumplir con sus compromisos financieros.

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Los interesados podrán realizar el trámite sin desplazarse hasta una oficina, a través de líneas telefónicas, chats, videollamadas y servicios de atención virtual. Para quienes tienen mora entre 31 y 90 días está habilitada la línea nacional 018000112845 y, en Bogotá, el número (601) 3073070. Para obligaciones con mora superior a 91 días, pueden comunicarse al 018000119716 o al (601) 4824013.

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La atención será de lunes a viernes, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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