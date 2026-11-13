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Blu Radio  / Nación  / Evacúan edificios en el centro de Ibagué tras sismo de 4.2 en Tolima

Evacúan edificios en el centro de Ibagué tras sismo de 4.2 en Tolima

Entre los inmuebles evacuados se encuentran los edificios de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué

Evacuación edificios centro de Ibagué por temblor.
Evacuación edificios centro de Ibagué por temblor.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Una evacuación preventiva se llevó a cabo en el centro de Ibagué, luego del sismo de magnitud 5,0 registrado en el municipio de Rioblanco, Tolima. La emergencia motivó la activación de protocolos de seguridad en varias edificaciones.

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Entre los inmuebles evacuados se encuentran los edificios de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, además de otras estructuras ubicadas en el centro de la capital tolimense.

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Las autoridades activaron medidas preventivas tras el movimiento telúrico, con el propósito de proteger la integridad de los funcionarios y ciudadanos que se encontraban en estas instalaciones.

La evacuación se produjo como parte de las acciones de prevención ante posibles afectaciones estructurales derivadas del sismo. Las medidas buscan garantizar la seguridad mientras se evalúan las condiciones de las edificaciones.

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Temblor del viernes en Colombia

Esta evacuación se da luego de un nuevo temblor que sacudió a Colombia durante la tarde de este viernes 13 de noviembre. Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo su epicentro en el departamento del Tolima, cerca del municipio de San Antonio.

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El organismo informó que el sismo se presentó puntualmente a las 2:43 de la tarde, con una ubicación aproximada de 16 kilómetros del casco urbano de San Antonio. Además, el evento registró una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, de acuerdo con los datos técnicos publicados por la entidad.

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