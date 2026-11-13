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Nuevo sismo en la tarde de este viernes en Colombia: esto se sabe

El departamento que fue epicentro de este nuevo evento sísmico fue el Tolima.

Sismo 13 de noviembre.
Sismo 13 de noviembre en Colombia
X: @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Un nuevo movimiento sísmico se registró en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, en Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y su epicentro fue localizado en el departamento del Tolima, en una zona cercana al municipio de San Antonio.

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Según el reporte de la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 2:43 de la tarde y fue localizado a 16 kilómetros de San Antonio, en el Tolima. El movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros, una característica que hace parte de los datos técnicos entregados por el organismo.

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El Servicio Geológico Colombiano también informó que el sismo tuvo como coordenadas una latitud de 3.82 y una longitud de -75.59. El municipio de Chaparral aparece como referencia geográfica en el boletín emitido por la entidad para identificar el evento.

El mapa compartido por el SGC muestra la ubicación del epicentro y las estaciones de monitoreo sísmico distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Entre las ciudades identificadas en el gráfico se encuentran Cali, Pereira, Armenia, Ibagué, Manizales, Bogotá y Neiva.

Por el momento, se desconoce afectaciones en edificaciones o personas lesionadas por este nuevo evento telúrico en el país.

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