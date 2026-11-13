SuperGiros entrega primera vivienda reconstruida tras terremoto: avanza con plan de $15.000 millones

Tres meses después del terremoto del pasado 10 de agosto, ya hay una familia que pudo regresar a un hogar completamente nuevo. Se trata de Luisa Téllez, trabajadora de SuperGiros, y su abuela Alba, quienes recibieron en Tuluá, Valle del Cauca, las llaves de su vivienda reconstruida y amoblada por la compañía como parte de un compromiso de $15.000 millones para ayudar a sus colaboradores afectados por la emergencia.

La entrega se realizó el pasado 11 de noviembre y es la primera vivienda terminada de este programa con el que SuperGiros busca ayudar a las familias de sus trabajadores que perdieron sus casas o sufrieron daños por el terremoto.

Publicidad

La iniciativa nació durante las jornadas de atención a la emergencia en el Chocó, cuando Gustavo Gómez, fundador de la compañía, anunció que asumiría con recursos propios la recuperación de las viviendas de sus colaboradores que estuvieran incluidas en el programa donde la idea es que estas familias reciban una solución directamente de la empresa y que el Gobierno nacional pueda concentrar sus recursos en atender a otros damnificados.

Este compromiso fue reconocido públicamente por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante su visita al Chocó donde destacó la participación de la empresa privada en la reconstrucción del país.



SuperGiros realizó un censo nacional y encontró que más de 1.200 familias de sus colaboradores resultaron afectadas por el terremoto. De ese total, 620 viviendas necesitan reparaciones y más de 70 quedaron completamente destruidas, por lo que tendrán que ser reconstruidas desde cero.

Para avanzar con estos trabajos, la compañía puso en marcha un plan que incluye diferentes tipos de soluciones dependiendo de los daños que tenga cada vivienda y de las necesidades de sus habitantes.

Publicidad

Uno de los puntos que busca acelerar la reconstrucción es el sistema de construcción que están utilizando. Se trata de viviendas prefabricadas, con columnas metálicas, de aproximadamente 66 metros cuadrados, que pueden estar listas en unas tres semanas por unidad.

Los trabajos se adelantan de manera simultánea en diferentes lugares con el apoyo de ingenieros y empresas especializadas. Además, las administraciones municipales colaboran con la demolición de las estructuras que quedaron afectadas mientras que SuperGiros se encarga de construir las nuevas viviendas.

Publicidad

El programa también busca beneficiar a las comunidades de las zonas afectadas, pues contempla contratar y pagar a trabajadores de esos mismos territorios para que participen en las obras y puedan generar ingresos mientras avanzan las labores de recuperación.

La meta de la compañía es terminar las intervenciones previstas a principios de 2027 y para Edgar Páez, presidente de SuperGiros, la entrega de esta primera casa demuestra que el compromiso asumido durante la emergencia ya está dando resultados.

La empresa aseguró que continuará trabajando hasta que sus colaboradores afectados puedan recuperar sus viviendas y volver a tener un lugar seguro donde vivir.

Publicidad

Por ahora, Luisa Téllez y su abuela Alba son las primeras en recibir las llaves de un hogar completamente reconstruido y equipado. Una entrega que marca el comienzo de un programa con el que SuperGiros espera ayudar a cientos de familias a dejar atrás los daños que dejó el terremoto y comenzar de nuevo.