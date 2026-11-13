MinEducación destraba trámites y acredita 230 programas universitarios

El Ministerio de Educación Nacional anunció la entrega de 230 acreditaciones de alta calidad para programas académicos y 11 acreditaciones institucionales, además de la gestión de 150 registros calificados. Según la cartera, estos resultados hacen parte de un proceso de descongestión de trámites que, en algunos casos, permanecían sin resolverse desde 2020 y 2021.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que estas decisiones buscan reconocer los procesos académicos de las instituciones y mejorar los tiempos de respuesta del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Publicidad

Dentro de las instituciones que recibieron por primera vez la acreditación institucional de alta calidad se encuentran el Colegio Mayor del Cauca, en Popayán; la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en Tunja; la Corporación Universidad del Caribe, CECAR, en Sincelejo, y la Fundación Universidad de América, en Bogotá.

A su vez, el Ministerio renovó este reconocimiento a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Boyacá, la Universidad de Caldas y la Universidad del Norte.



En cuanto a los programas académicos, los reconocimientos cobijan universidades públicas y privadas como la Nacional de Colombia, Antioquia, Valle, Cauca, Industrial de Santander, Cartagena, Javeriana, Los Andes, Rosario y Externado, entre otras.

La oferta acreditada incluye programas de diferentes niveles de formación, desde tecnologías y carreras profesionales hasta especializaciones, maestrías y doctorados. También se destacan programas del área de la salud, como especializaciones en Pediatría, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología, Dermatología y Ginecología y Obstetricia.

Publicidad

El Ministerio destacó que parte de los expedientes resueltos llevaban varios años en espera, por lo que su atención representa un avance en la reducción del represamiento administrativo y en la respuesta a las instituciones de educación superior.

Este balance se suma a los resultados presentados en septiembre, cuando la cartera reportó 76 acreditaciones de alta calidad, más de 60 trámites de registro calificado finalizados y 1.532 convalidaciones de títulos obtenidos en el exterior.

