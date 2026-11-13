Fundación Sarmiento Angulo donará $200.000 millones para obras en Valle, Risaralda y Chocó

En la rueda de prensa de este viernes, 13 de agosto, se anunció que el departamento de Risaralda recibirá cerca de 50.000 millones de pesos, seguido de Chocó con una suma similar y Valle del Cauca 87.000 millones.

En Risaralda, la inversión contempla cinco intervenciones. Una de las principales será la construcción de una torre pediátrica oncológica en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que contará con servicios de urgencias, observación, especialidades pediátricas, hospitalización y unidades de cuidados intensivos. El proyecto también contempla la construcción de espacios de bienestar para los niños y sus familias, que en muchos casos deben permanecer entre 10 y 15 días en la institución.

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“Vamos a lograr un sueño y es construir la torre pediátrica-oncológica del Hospital Universitario San Jorge de Pereira”, explicó Javier Alejandro Gaviria, gerente del centro asistencial.

Los recursos también permitirán recuperar 4 ascensores del hospital y fortalecer la Liga Ama Salvar Vidas, institución que recibirá equipos para habilitar 15 consultorios y salas de procedimientos. En Pereira se intervendrán, además, las redes hidrosanitarias y los sistemas de manejo de aguas lluvias en 139 puntos críticos. De igual forma, cerca de 2.000 millones de pesos se implementarán en la rehabilitación de la infraestructura educativa que resultó afectada por el sismo del pasado 10 de agosto.



En el departamento del Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba explicó que los recursos estarán destinados al denominado Plan Chocó, específicamente en la construcciones de las vías Riosucio-Belén de Bajirá, Ánimas-Nóvita e Istmina-Puerto Meluk, tres proyectos estratégicos de infraestructura vial, que conectarán al departamento con Antioquia, el norte del Valle del Cauca y la costa Pacífica, además de facilitar el transporte y la comercialización de productos agrícolas y pecuarios.

“La inversión no va puntualmente a una edificación que se haya averiado”, señaló la mandataria, al explicar que la apuesta está enfocada en obras estructurales que permitan impulsar el desarrollo económico y la conectividad de la región. Además, la gobernadora también informó que el departamento tiene más de 38.000 viviendas afectadas y que 30 de sus 31 municipios registraron daños por la emergencia.

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En el Valle del Cauca, los 87.000 millones anunciados se destinarán a la recuperación del Hospital Universitario del Valle, en Cali; la reconstrucción del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, y la construcción del colegio Juan José Rondón, en Buenaventura, que actualmente atiende a más de 800 estudiantes y tiene una proyección de cobertura para 1.200.

En el Hospital Universitario del Valle se contempla recuperar 148 camas y fortalecer servicios como las unidades de cuidados intensivos cardiovascular, neurológica y ginecobstetricia, además de las áreas de hospitalización de alta complejidad y la central de esterilización. Por su parte, el Hospital San Antonio de Roldanillo tendrá una infraestructura completamente nueva para ampliar la atención médica de segundo nivel en el norte del departamento.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que estas intervenciones también buscan recuperar los espacios educativos y hospitalarios que resultaron afectados y en el caso particular de Buenaventura, la reconstrucción del colegio Juan José Rondón permitirá devolverles a cientos de niños y jóvenes un espacio seguro para continuar sus estudios.

Las cifras presentadas durante el encuentro reflejan la magnitud de la emergencia, pues tan solo en el Valle del Cauca se reportaron 105.000 viviendas averiadas, de las cuales 32.000 quedaron inhabitables; en Risaralda, más de 73.000 familias resultaron afectadas.

Por eso, la ejecución de los proyectos contará con la articulación de las administraciones territoriales, el sector privado y la Fundación Sarmiento Angulo.