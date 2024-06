Ideam responde a denuncia por presunta falsedad en cifras de deforestación

El biólogo experto en cartografía y conservación Juan Carlos Sandino, denunció en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, dijo que lleva un año diciéndole al Ministerio de Ambiente que las cifras entregadas por el Ideam donde se habla de una reducción del 29% no son reales, que no hay precisión en los resultados por lo que los convierte en no confiables y eso tendría repercusiones a nivel internacional.

En diálogo con el mismo programa de Blu Radio, el coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam, Ederson Cabrera, respondió a las críticas sobre las mediciones de deforestación realizadas por la entidad.

Explicó que las mediciones del Ideam son confiables y se basan en información científica respaldada por datos de ciencia. Destacó que es importante analizar los datos de deforestación con una perspectiva científica, en lugar de utilizar información sesgada que pueda distorsionar los resultados.

En este sentido, resaltó que las mediciones del Ideam cumplen con los estándares internacionales para la medición de bosques y cuentan con aval, lo que las convierte en información oficial y confiable.

Además, señaló que en los últimos cuatro reportes presentados a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el roster de expertos ha confirmado la confiabilidad de los datos del Ideam y su representatividad adecuada de la información de bosques en Colombia.

También explicó que las aseveraciones de algunas personas que no son expertas en procesamiento digital de imágenes de satélite no afectan la confiabilidad de los datos del Ideam ni invalidan los informes anteriores.

Abordó la financiación del sistema de monitoreo de bosques y las plataformas globales. Explicó que países como Noruega financian estas plataformas porque no tienen sistemas nacionales de monitoreo de bosques ni el desarrollo tecnológico que tiene Colombia.

Destacó que Colombia ha invertido recursos en el desarrollo de capital humano, formando científicos colombianos y desarrollando metodologías específicas para los bosques del país.

Escuche aquí la entrevista: