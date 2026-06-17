Iglesia Católica pide asumir "con serenidad, madurez y confianza" los resultados de las elecciones

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Múnera, y otros obispos del país se reunieron con el papa León XIV en el Vaticano. El Santo Padre manifestó su "amor y preocupación por Colombia", según contaron los obispos tras el encuentro.

"Los obispos le transmitieron el saludo y el afecto del pueblo colombiano, mientras que el Pontífice reiteró su amor y preocupación por Colombia, animando a la Iglesia y a la sociedad a perseverar en la búsqueda de la paz, la unidad y la reconciliación", se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal.

La Iglesia Católica también se pronunció de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Según el comunicado, los obispos "exhortan a todos los colombianos a acudir a las urnas con “alegría, esperanza y serenidad”, así como a acoger con madurez y confianza los resultados que arroje el proceso electoral, reconociendo y validando la seriedad y consistencia de las instituciones democráticas del país".

