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Iglesia Católica pide asumir "con serenidad, madurez y confianza" los resultados de las elecciones

Un grupo de obispos colombianos estuvo reunido con el Papa León XIV en el Vaticano y posteriormente publicaron un mensaje para el país.

El Vaticano es la sede de la Iglesia católica y la residencia del papa.
El Vaticano es la sede de la Iglesia católica y la residencia del papa.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Múnera, y otros obispos del país se reunieron con el papa León XIV en el Vaticano. El Santo Padre manifestó su "amor y preocupación por Colombia", según contaron los obispos tras el encuentro.

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"Los obispos le transmitieron el saludo y el afecto del pueblo colombiano, mientras que el Pontífice reiteró su amor y preocupación por Colombia, animando a la Iglesia y a la sociedad a perseverar en la búsqueda de la paz, la unidad y la reconciliación", se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal.

La Iglesia Católica también se pronunció de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Según el comunicado, los obispos "exhortan a todos los colombianos a acudir a las urnas con “alegría, esperanza y serenidad”, así como a acoger con madurez y confianza los resultados que arroje el proceso electoral, reconociendo y validando la seriedad y consistencia de las instituciones democráticas del país".

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