Comandante de las FF. MM. pide garantizar la seguridad durante la posesión presidencial

A pocas horas del acto de reconocimiento de tropas en el que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá oficialmente el mando supremo de las Fuerzas Militares y la Policía, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, envió un mensaje a los militares que participarán en el dispositivo de seguridad y en la ceremonia protocolaria.

Desde el Batallón Pichincha, en Cali, el general López enfatizó que la misión trasciende el componente ceremonial y representa un compromiso con la institucionalidad del país, por lo que más de 11.000 años uniformados de todas las fuerzas están dispuestos para garantizar la seguridad. “Esta es una responsabilidad muy importante que tiene el país y que tienen las Fuerzas Militares. Les pido, por favor, que dentro de los parámetros de la disciplina, cada uno haga lo que tiene que hacer”, expresó ante las tropas.

Destacó además que el despliegue operativo involucra a hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes trabajarán de manera coordinada para contrarrestar cualquier amenaza en la capital del Valle del Cauca.

“Esta tarea no es solamente ceremonial. Tenemos hombres desplegados con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial trabajando para este evento. Es un evento constitucional, un evento que le da continuidad al Estado”, afirmó.



Finalmente, el comandante general pidió a los uniformados asumir la misión con el mayor compromiso y responsabilidad. “Cada uno tiene que dar todo lo que le corresponde”, concluyó, en vísperas de uno de los actos más importantes de la transición presidencial en Colombia.