“No vamos a permitir que este país se incendie”: instituciones llaman a respetar resultado electoral

El procurador general, Gregorio Eljach, cuestionó a quienes condicionan la aceptación de las elecciones a un resultado favorable para sus intereses. “Los incendiarios, los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad”.

Señaló que nadie tiene derecho de arrebatarle a los colombianos el derecho a constituir las instituciones a pesar del resultado.

“Lo vamos a respetar, invitamos a que lo hagamos respetar y lo vamos a hacer respetar. De ahí depende la legitimidad y la estabilidad de la sociedad colombiana. Ninguna minoría, ningún desadaptado, ningún energúmeno, ningún insatisfecho tiene derecho a quitarle la esperanza a los colombianos para que tenga una nueva oportunidad”, precisó.

"Los incendiarios, los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad. No hay derecho, nadie tiene derecho a arrebatarle a los colombianos el derecho sagrado a constituir sus instituciones sea cualquiera el… pic.twitter.com/6wQKqAfWpT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 17, 2026

Además aseguró que, hasta el momento, la jornada electoral ha transcurrido en normalidad. Según explicó, las autoridades han logrado “salirle adelante a los anuncios apocalípticos” de quienes advertían hechos de violencia, terrorismo o alteraciones del orden público, al tiempo que indicó que los reportes del Plan Democracia no registran incidentes que confirmen esos pronósticos.



Eljach enfatizó en que “la única autoridad con efecto jurídico determinante” para establecer la validez de una elección es el Consejo Nacional Electoral, con base en los escrutinios realizados por los jueces y la organización electoral. “No hay nadie más”, afirmó, al advertir que ningún actor político tiene competencia para aceptar o rechazar los resultados por fuera de los mecanismos legales.

Asimismo, advirtió que quienes “sigan tratando de salirse del carril de la legalidad van a seguir asumiendo las consecuencias”, sostuvo, al señalar que los organismos de control continuarán actuando frente a eventuales irregularidades.

Por su parte, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, rechazó los mensajes que anticipan escenarios de crisis tras la elección presidencial. “No vamos a permitir que este país se incendie cualquiera que sea el resultado”, afirmó.

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Rodríguez sostuvo además que la responsabilidad de garantizar un ambiente democrático no recae únicamente en las instituciones, sino también en los candidatos, los partidos políticos y el Gobierno Nacional.

“Una responsabilidad fundamental del gobierno nacional y del señor presidente de la república desde luego, como máxima autoridad y como constitucionalmente está establecido, simboliza la unidad nacional y como presidente de los colombianos”, señaló.

El contralor advirtió igualmente que los riesgos para la transparencia electoral no se limitan al conteo de votos. Según explicó, también pueden presentarse actos relacionados con constreñimiento al elector, participación indebida en política o utilización del poder para favorecer determinadas candidaturas.

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Frente a las denuncias anticipadas de fraude, Rodríguez hizo un llamado a aceptar los resultados. “No podemos aceptar que sea uno u otro sector el que inmediatamente salga hablando de fraude electoral”, afirmó, al cuestionar la idea de que una elección solo sea válida cuando favorece a quien la disputa.

Por su parte el registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en la necesidad de transmitir mensajes de tranquilidad a la ciudadanía durante los días previos a la votación.

“De aquí al domingo hay que enviarle a la ciudadanía los mensajes adecuados, de tranquilidad, de confianza, de confianza en las instituciones y en el estado de derecho, de confianza en un proceso electoral íntegro y transparente”, afirmó.

Penagos informó además que, hasta el momento, no existe ninguna decisión relacionada con el traslado de mesas o puestos de votación en el país. “No hay ninguna decisión”, aseguró, al referirse a las más de 122.000 mesas que serán instaladas para la jornada electoral. También indicó que las votaciones en el exterior avanzan “sin ningún contratiempo”.

Finalmente, el registrador hizo un llamado a reducir la polarización y evitar que las diferencias políticas terminen afectando la convivencia. Aunque reconoció que la elección presidencial es muy importante para el país, sostuvo que “no justifica ningún maltrato ni ninguna agresión”.