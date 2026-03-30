La Policía logró uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en los últimos años. En medio de controles en el puerto de Urabá, uniformados detectaron una carga sospechosa que, tras ser inspeccionada, reveló un gigantesco cargamento de droga oculto en productos de exportación.

Se trata de 4 toneladas de cocaína que estaban camufladas en más de 334 cajas de snacks, listas para salir del país con destino al Reino Unido. La detección fue posible gracias al análisis detallado de imágenes de escáner y a labores de inspección física de los contenedores.

El operativo permitió evitar que más de 10 millones de dosis llegaran a mercados internacionales. Según las autoridades, el valor de este cargamento superaría los 155 millones de dólares, lo que representa una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales.

Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido

De acuerdo con el proceso de identificación de marcas adelantado por la Dirección de Antinarcóticos, la droga incautada pertenecería a tres estructuras diferentes, teniendo en cuenta que estas organizaciones criminales suelen marcar los paquetes para identificar su origen, pureza y destino dentro de la cadena del narcotráfico.



Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido

Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido

El general William Castaño, director Antinarcóticos, destacó la magnitud del resultado y el impacto que genera en las redes ilegales. “Hace más de cinco años no se registraba una incautación de esta magnitud. Este resultado ratifica el compromiso de nuestros hombres y mujeres en la lucha contra el narcotráfico y en la desestabilización de estas estructuras criminales”, aseguró.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se avanzará en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables detrás de este millonario cargamento.