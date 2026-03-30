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Blu Radio  / Nación  / Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido

Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido

Se trata de una de las mayores incautaciones de los últimos años que frenó el envío de más de 10 millones de dosis hacia Europa. La carga pertenecería a tres estructuras criminales distintas.

Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido
Incautan 4 toneladas de cocaína escondidas en snacks en Urabá: iban hacia Reino Unido
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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