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Incautan en alta mar el mayor cargamento de armas destinado a las Autodefensas de la Sierra Nevada

El operativo contó con la participación de la Armada Nacional, inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Armamento.jpg
Armamento incautado
Foto: captura de pantalla video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La operación Poseidón es hasta ahora mayor incautación de armamento registrada en el Caribe colombiano en los últimos 45 años se produjo en la Alta Guajira, donde la Armada Nacional decomisó un arsenal que, según las autoridades, tenía como destino a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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El operativo se realizó en altamar y dejó cinco personas capturadas. En la intervención fueron incautados 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras, para un total de 104 armas de guerra. También fueron encontrados 96 proveedores, 15.542 cartuchos, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas.

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El operativo contó con la participación de la Armada Nacional, inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el resultado en su cuenta de X. Allí calificó el decomiso como un golpe contra la capacidad armada de esa organización y destacó que, según los registros oficiales, hacía 45 años no se producía una incautación de armamento de esa magnitud en el Caribe colombiano.

“104 armas de guerra que no llegarán a manos de los criminales”, escribió el mandatario, quien también anunció que su Gobierno buscará cerrar las rutas utilizadas por las estructuras criminales para transportar armas, incautar sus arsenales y perseguir a sus integrantes.

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Las cinco personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades. Hasta el momento, el reporte presidencial no identifica a los detenidos ni precisa el origen del cargamento, el punto desde el que salió o la ruta marítima que seguía antes de ser interceptado.

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